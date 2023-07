Asllani e non solo, l’Inter vuole fare doppietta

I nerazzurri si sono posti in mente l’obiettivo di vincere più di una semplice scommessa. Conclusa nel frattempo una doppia operazione da 21 milioni

L’Inter vuole puntare a tutti gli effetti su Kristjan Asllani: questo il messaggio lanciato da parte dei nerazzurri, coloro che anche per questo motivo hanno deciso di cedere Marcelo Brozovic nelle scorse settimane, calciatore accasatosi a sua volta all’Al-Nassr.

Il piano della ‘Beneamata’ è proprio questo: ossia concedere all’italo-albanese di crescere con la giusta calma.

A differenza di quanto accaduto nella passata annata, insomma, Asllani non troverà più davanti a sé due pedine di assoluto valore come quelle di Calhanoglu e Brozovic bensì una, vale a dire proprio il turco.

Spetterà a Inzaghi ora riservagli un più che discreto minutaggio, in modo tale da permettere allo stesso classe ’02 di acquisire, di volta in volta, maggiore consapevolezza nei propri mezzi.

Il suo, è un investimento che, complessivamente, è costato 14 milioni di euro all’Inter: 4 per il prestito + altri 10 per l’obbligo di riscatto, versati poi nelle casse dell’Empoli a metà girone. Sì, questo perché, al primo punto conquistato in campionato dai nerazzurri a partire dal 2 febbraio in poi, gli stessi vice Campioni d’Europa in carica erano, a quel punto, obbligati a dover erogare tale somma nelle casse dei toscani. E così è stato.

Insomma, per farla breve, l’Inter ci crede eccome in Asllani. E a quanto pare, l’italo-albanese non è il solo in cui Marotta e Ausilio hanno riposto tutta la loro fiducia.

Bisseck come Asllani: Inter pronta a puntare su entrambi. Sono loro due le scommesse da 21 milioni da vincere

Complessivamente, Kristjan Asllani ed il neo arrivato Yann Bisseck – già sbarcato a Milano nella serata di lunedì 10 luglio – sono costati 21 milioni di euro.

Questo perché l’italo-albanese, come già anticipato, è stato rilevato dall‘Empoli per una cifra totale sui 14 milioni di euro. L’esatta metà, invece, verrà a costare il centrale tedesco.

L’Inter se lo è, infatti, praticamente aggiudicato dall’Aarhus per 7 milioni di euro: costo della sua clausola rescissoria (che proprio i nerazzurri hanno provato ad abbassare negli scorsi giorni). Un investimento alquanto importante se si considera, inoltre, il fatto che stiamo pur sempre parlando di un classe ’00.

Probabilmente, ed è tutto ciò che noi ci auguriamo, i nerazzurri confidano nel fatto che le gli affari Bisseck e Asllani arrivino, man mano, a riservare negli anni gli stessi esiti che, in passato, hanno avuto le operazioni riguardanti Bastoni e Barella: costati, rispettivamente, sui 31 milioni – nel caso del centrale natio di Casalmaggiore – e 45 milioni per quanto ne concerne a proposito dell’operazione inerente al sardo e diventati negli anni due assoluti punti di riferimento per questa squadra.

Possiamo dirlo a tutti gli effetti insomma: oltre ad aver abbassato notevolmente il proprio monte ingaggi, l’Inter sta provvedendo sempre più a ringiovanire la propria rosa. Non per nulla, al posto di Dzeko, Brozovic, D’Ambrosio e Cordaz, è subentrata gente con un’età del tutto ridotta come quelle di: Thuram, Frattesi, lo stesso Bisseck ed, infine, Di Gennaro.