Cuadrado-Inter e subito bufera: doppia contestazione

I nerazzurri hanno trovato un accordo assieme al colombiano per il suo approdo a Milano. I tifosi interisti, però, non ci stanno e hanno deciso di farsi sentire così

Reo di aver trascorso otto lunghissimi anni al servizio dei bianconeri, la Juventus ha deciso negli scorsi mesi di non estendere la durata dell’accordo di Juan Cuadrado: calciatore che, dunque, si è poi trovato svincolato a partire dallo scorso 30 giugno in poi.

Ad essersi fiondata ora sul colombiano è stata l’Inter: storica rivale della ‘Vecchia Signora’ che, in queste ultimissime ore, ha raggiunto un’intesa verbale assieme al classe ’88.

Le due parti hanno, infatti, trovato un accordo sulla base di un contratto annuale: motivo per cui il colombiano sbarcherà a breve a Milano dove resterà, verosimilmente, sino al prossimo giugno 2024.

Cuadrado – fortemente voluto da Simone Inzaghi, c’è da dirlo – potrebbe finire per svolgere le consuete visite mediche di rito già in serata, altrimenti si procederà nella giornata di domani con tutti i test fisici, e non solo, del caso.

Naturalmente, questa sorta di scenario, ha immediatamente suscitato importanti reazioni: reazioni che, per l’appunto, sono poi improvvisamente sfociate sul web. Tanti pareri contrastanti sono, non a caso, subito spopolati via Twitter – ma non solo – e hanno, chiaramente, visto coinvolti sia tifosi interisti che juventini.

E’ bufera social per il passaggio di Cuadrado all’Inter: il web si scatena così

Uno scenario totalmente inaspettato e alquanto impronosticabile alla vigilia e che, non per niente, ha immediatamente dato vita a tutta una serie di contestazioni: molte di queste provenienti, chiaramente, dal tifo interista. Popolo che si è, come comprensibile del resto, mostrato alquanto contrariato a riguardo – per via del lunghissimo trascorso di Cuadrado in bianconero naturalmente – ed è, dunque, uscito allo scoperto via social in questo modo.

#Cuadrado NON LO VOGLIAMO! Chiaro? Straccio tessera e non vengo a San Siro per il resto dei miei giorni! #Cuadrado NON LO VOGLIAMO! #Cuadrado NON LO VOGLIAMO! Chiaro! — Francesco Cocchetti (@il_Franci_Coc) July 16, 2023

Ditemi che è uno scherzo… lo detesto… e lo detesterò sempre #Cuadrado — la zia interista 🖤💙 (@lafrida8) July 16, 2023

Cuadrado lo sopporto solo se sceglie il numero 6 e come nome mette “una merda” — Taty (@solounataty) July 17, 2023

V E R G O G N A T E V I #Inter @Inter #Cuadrado! Ridatemi i soldi della tessera, Maledetti — NeroBlu24 🖤💙 (@ARLC69) July 16, 2023

Ridate l'Inter a Moratti.

Ponete fine a questo scempio.#Cuadrado — 𝘾𝙖𝙧3𝙘𝙖9️⃣🏆 (@luigi_lb7) July 16, 2023

Come rovinare tutto quello fatto alla Juventus in una mossa. Chapeau. 🤡 #Cuadrado — MT ⭑ ⭑ ⭑ (@mattiatml) July 16, 2023

Naturalmente, non poteva esimersi dal tutto la Curva Nord: tifo organizzato nerazzurro che ha deciso, anch’egli, di agire in questo modo.

Anche la Nord si fa sentire: prevista una contestazione per Cuadrado

Così come la stragrande maggioranza dei tifosi interisti, anche la Curva Nord nerazzurra ha deciso di prendere posizione riguardo la faccenda Cuadrado.

Nella giornata di oggi – verosimilmente nel primo pomeriggio – è, infatti, prevista una contestazione al disotto la sede dell’Inter da parte del tifo organizzato della ‘Beneamata’. Il tutto con l’intento di esprimere quella che è la loro disapprovazione nei confronti dell’imminente passaggio di Cuadrado in nerazzurro.