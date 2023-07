Vlahovic all’Inter, rivelazione choc in diretta

Sganciata la bomba di mercato. Ecco che cosa filtra riguardo il potenziale matrimonio tra il serbo e i nerazzurri

In casa Inter è ripartita la caccia alla nuova punta. Una volta mollato Lukaku, infatti, i nerazzurri hanno incominciato a mettere, in maniera seria, Alvaro Morata e Folarin Balogun nel proprio mirino.

Verosimilmente, uno dei due potrebbe finire per approdare per davvero alla corte di Simone Inzaghi con lo stesso tecnico piacentino che, una volta venuto a conoscenza del gesto deplorevole compiuto da ‘Big Rom’ – colui che da mesi parlava con la Juventus nella massima indiscrezione – ha espressamente chiesto il centravanti spagnolo. Di conseguenza, chi potrebbe uscirne sconfitto da tutta questa storia, è proprio il belga.

Lukaku è, infatti, stato posto sostanzialmente fuori rosa dal Chelsea: tant’è che, già dagli scorsi giorni, il classe ’93 ha incominciato ad allenarsi al fianco della seconda squadra dei ‘Blues’. E’ vero, lì sullo sfondo, continua ad esserci ugualmente qualche proposta araba per l’ex Anderlecht anche se, il desiderio effettivo del centravanti nato ad Anversa, resta sicuramente quello di approdare a Torino (il tutto per poter restare a grandi livelli ancora per qualche altro anno). Cosa che è sì facile da dirsi ma non da farsi.

Questo, se non altro, per via del fatto che, ancor prima di poter approdare eventualmente alla corte della ‘Vecchia Signora’, è necessario che i bianconeri si liberino innanzitutto di Dusan Vlahovic. Solamente nel caso in cui quella casella, attualmente occupata dal serbo, venisse sgombrata per davvero, allora Lukaku potrebbe poi, a quel punto, finire per raggiungere Massimiliano Allegri – tecnico che parla col belga da mesi e mesi – alla Continassa.

Nel frattempo, eccezion fatta per Psg e Real Madrid – club che negli scorsi giorni hanno posto l’ex Fiorentina sulla propria lista della spesa – in queste ultimissime ore si è parlato a proposito di un eventuale ed ipotetico matrimonio tra il classe ’00 e l’Inter. Ecco chi ha sganciato la seguente bomba di mercato.

Barzaghi all’improvviso: “Vlahovic? Andrebbe volentieri all’Inter”. La verità

Marco Barzaghi, giornalista di ‘Sport Mediaset‘, è comparso in queste ultime ore in un video che, tutto d’un tratto, è incominciato a spopolare immediatamente sul web.

Nelle immagini compare, infatti, il volto dell’ormai noto e conosciutissimo giornalista che, inaspettatamente, ammette: “Dusan Vlahovic andrebbe molto volentieri all’Inter“.

Naturalmente, c’è da dirlo, ad oggi è praticamente impossibile poter vedere il serbo approdare in quel di Appiano. Questo, se non altro, per via del fatto che il classe ’00 beneficia attualmente di uno stipendio da 8 milioni netti a stagione. 16 lordi per intenderci. Cifra che, chiaramente, non rientra nelle disponibilità economiche dei nerazzurri.