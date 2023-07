Clamoroso Dybala: la ‘mossa’ di Marotta

L’argentino ora alla Roma è un pupillo dell’Ad dell’Inter. Nel suo contratto sono presenti due clausole

A sorpresa, ma non troppo, torna in auge il nome di Dybala per l’attacco dell’Inter. I nerazzurri sono a caccia di una prima punta, con Balogun che rimane il preferito, eppure nelle ultime ore Marotta si sarebbe mosso per l’argentino.

Stando al ‘Corriere della Sera’, l’Amministratore delegato dell’Inter ha fatto un sondaggio con gli agenti della ‘Joya’, che nell’estate di un anno fa fu vicina a portare ad Appiano a costo zero.

Vicino al rinnovo stando a diverse fonti capitoline, Dybala ha due clausole nel contratto con la Roma in scadenza nel 2025: una da 12 milioni valida per l’estero, l’altra da 20 milioni valevole per l’Italia. Vediamo se nelle prossime ore arriveranno conferme o smentite a questa clamorosa indiscrezione di calciomercato.