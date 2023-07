40 milioni e scambio, proposta ‘folle’ per Lautaro

Dalla Premier non mollano Lautaro. Anzi, il ‘Toro’ di Bahia Blanca piace a più di una semplice pretendente inglese. Occhi puntati dritti su questa possibile offerta

Lautaro Martinez, approdato a Milano nel 2018 per una cifra su per giù vicina ai 25 milioni di euro, è negli anni diventato il vero uomo simbolo dell’Inter.

Una stagione, quella da poco volta al termine, a dir poco strepitosa la sua. Il ‘Toro’ di Bahia Blanca, come già accaduto nell’annata 2021-22, è stato nuovamente in grado, anche nella scorsa regular season quindi, di migliorare il proprio score.

28 reti complessive messe a referto dal forte centravanti argentino. Questo il bottino dell’attuale numero 10 nerazzurro diventato, peraltro, da poco neo Capitano dell’Inter. C’è anche il suo timbro, infatti, in quel cammino europeo che ha poi portato la squadra di Simone Inzaghi sino alla finale di Champions League. Con la rete dell’1-0 siglata nella semifinale di ritorno contro il Milan, l’ex Racing ha chiuso definitivamente i conti concedendo, di fatto, a lui e ai propri compagni di squadra di disputare una sfida che, in casa Inter, mancava ormai da tredici lunghissimi anni.

Andata come è andata, i nerazzurri sono stati ugualmente in grado, anche in quel determinato match, di farsi valere eccome tenendo testa a quella che risulta essere, ad oggi, la squadra più forte in Europa: il Manchester City di Pep Guardiola che, nell’annata da poco volta al termine, è riuscito nell’intento di replicare la storica impresa compiuta dalla ‘Beneamata’ nel 2010 realizzando, di fatto, il Triplete. Sì: questo perché, anche nel proprio campionato di Premier, i ‘Citizens’ sono stati in grado di imporsi su tutte le altre rivali.

Proprio in quel determinato contesto, non per nulla, figurano tutta una serie di squadre interessate eccome a Lautaro Martinez: calciatore che diversi sodalizi, vedasi i casi di Manchester United e Liverpool, vorrebbero provare a garantirsi in futuro. A prescindere da queste due società, però, c’è anche un’altra formazione che sogna, anche lei, di arrivare a poter mettere definitivamente le mani sul classe ’97 un giorno. Sì, stiamo parlando del Tottenham.

Resta vivo l’interesse del Tottenham per Lautaro: occhio alla proposta da 40 milioni più Richarlison

Non solo Arabia. Lautaro Martinez continua a far gola anche in Europa. Precisamente in Premier League.

A prescindere da quella proposta quadriennale da 60 milioni di euro netti a stagione, giunta direttamente dalla Saudi Pro League nei confronti di Lautaro Martinez e a cui lo stesso diretto interessato ha già risposto di no, il forte centravanti argentino resta da considerarsi a tutti gli effetti nel mirino di qualche club inglese.

Proprio il Tottenham potrebbe, infatti, provare a farsi nuovamente avanti per il classe ’97 già nelle prossime settimane riponendo, magari, sul tavolo dell’Inter una possibile offerta da 35-40 milioni di euro più Richarlison, valutato a sua volta sui 45-50 milioni.

Ormai da tempo, gli ‘Spurs’ nutrono un particolare debole nei confronti del ‘Toro’ di Bahia Blanca, calciatore che continua a piacere eccome. Ciò nonostante, a questa eventuale ed ipotetica proposta, a tratti folle, l’Inter risponderebbe immediatamente di no. Così come lo stesso Lautaro, giocatore che già in passato ha dimostrato di tenerci particolarmente alla causa interista.

Oltre ad aver da poco respinto questa maxi proposta Saudita di cui vi abbiamo già parlato, l’ex Racing Club ha inoltre aperto, negli scorsi mesi, un ristorante di sua proprietà in quel di Milano assieme a sua moglie Agustina Gandolfo. Questo fa, dunque, giustamente pensare che l’attuale numero 10 nerazzurro voglia restare ancora per diversi anni nella stragrande cittadina della moda. Almeno, questo è tutto ciò che si augurano i tifosi nerazzurri.