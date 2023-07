Proposto all’Inter, vola in Qatar: ora è UFFICIALE

L’esperto difensore marocchino Romain Saiss raggiunge l’Al Sadd nel massimo campionato qatariota dopo una sola stagione al Besiktas, piaceva anche all’Inter

L’Inter ha inseguito per diversi mesi tanti profili utili a sostituire Milan Skriniar come centrale difensivo nell’impostazione a tre tanto cara a Simone Inzaghi.

La promessa fatta dal Paris Saint-Germain al centrale slovacco, infatti, ha spiazzato la dirigenza nerazzurra che da subito ha tentato di mettersi in contatto con potenziali sostituti dalle simili qualità. Senza contare che erano ancora in bilico il rinnovo di Stefan de Vrij e la riconferma di Francesco Acerbi.

Con questi due obiettivi chiusi e bloccato l’arrivo di Yann Aurel Bisseck, il gruppo nerazzurro è oggi quasi al completo. Quasi perché mancherebbe ancora almeno un altro nome per la difesa: o un profilo giovane da poter far crescere oppure un esperto della categoria. Qualcuno abile nello scenario internazionale. Proprio come Romain Saiss, sondato tempo addietro dagli osservatori nerazzurri nel corso della sua singola stagione in forze al Besiktas, nel campionato turco di Super Lig, e proposto dai suoi intermediari anche in Serie A.

Calciomercato, Saiss firma con l’Al Sadd e brucia le avances all’Inter

Quest’ultimo, messosi in mostra soprattutto durante il Campionato del Mondo disputato in Qatar nell’inverno 2022 con la maglia della Nazionale Marocchina di cui è tutt’ora orgoglioso capitano, ha infine preferito una strada più semplice e meno impegnativa sotto il profilo agonistico rispetto al campionato italiano.

Proprio nelle ultime ore Saiss ha infatti raggiunto un accordo in via ufficiale con il club qatariota dell’Al Sadd, fresco di acquisizione delle prestazioni di Gonzalo Plata e dove figurano già altre vecchie conoscenze del calcio europeo come Uribe, Otavio e Guillherme. Al centrale marocchino è stato disposto un contratto biennale, fino al giugno 2025.

Nulla da fare per l’Inter che non avrebbe comunque mai preso davvero in considerazione l’idea di annettere al proprio progetto tecnico Saiss. Ancora una volta dovrà virare la propria attenzione sui profili che restano ancora presenti nella lista di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, per rinforzare il reparto a disposizione di Inzaghi.