Samardzic-Inter e si scatena la polemica: “Ma Asllani?”

Il gioiellino di attuale proprietà dell’Udinese è vicinissimo all’approdo in nerazzurro. Non tutti, però, si sono mostrati dello stesso parere su una cosa

Lazar Samardzic è quel nome che, da un paio di giorni a questa parte, viene dato insistentemente in orbita Inter.

Il talentuoso fantasista serbo è, infatti, stato accostato ai nerazzurri in più e più circostanze. Dalle ultime indiscrezioni, pare che il giovane classe ’02 è prossimo all’approdo in quel di Milano.

Facendo riferimento ai recenti rumors di mercato, l’Inter è pronta a soddisfare le richieste economiche dell’Udinese riponendo sul tavolo degli stessi friulani un’offerta da 15 milioni di euro più il cartellino del giovane classe ’03 Giovanni Fabbian in aggiunta, centrocampista con una valutazione su per giù sui 10 milioni e che nella scorsa annata ha totalizzato 8 reti in Serie B al fianco della Reggina (resta ancora da capire la volontà effettiva di quest’ultimo però).

Ciò nonostante, dalle prime impressioni, la stragrande maggioranza della tifoseria nerazzurra ha immediatamente apprezzato quelle che sono, ad oggi, le intenzioni della dirigenza della ‘Beneamata’: società che, come già anticipato, vuole chiudere al più presto per lo stesso Samardzic. Al tempo stesso, però, c’è chi non la pensa in egual modo.

Zenga contrariato dall’affare Samardzic: “E Asllani che fine ha fatto?”

L’ex portierone del passato Walter Zenga, rimasto anche a difesa della porta dell’Inter dal 1982 al 1994, è uscito allo scoperto via social prendendo, anzitempo, posizione riguardo la situazione Samardzic. In che maniera? Ve lo sveliamo subito.

L’estremo difensore degli anni 80-90 ha, infatti, pubblicato una stories sul proprio profilo Instagram inserendo in aggiunta queste parole: “Una domanda: ma Asllani, in tutto questo, dove è finito?“. Il che vuol dire che lo stesso Zenga è del tutto contrario all’approdo di Samardzic in nerazzurro: altro elemento che, qualora arrivasse a Milano, andrebbe a creare ancor più concorrenza in quel determinato reparto togliendo magari, di conseguenza, ulteriore spazio all’italo-albanese.