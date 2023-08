DIRETTA amichevole Paris Saint Germain-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Inzaghi affronta il Psg di Luis Enrique nella seconda amichevole in Giappone. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta il Paris Saint Germain a Tokyo nella seconda e ultima amichevole che vedono impegnati i vice campioni d’Europa nella tournée in Giappone. Poi il ritorno in Europa per sfidare il Salisburgo.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal pareggio 1-1 contro i sauditi dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e dell’ex Brozovic grazie al gol del nuovo acquisto Frattesi, puntano a centrare un successo di prestigio in una sfida dal sapore Champions per chiudere al meglio l’avventura in terra nipponica. Dall’altra i francesi di Luis Enrique, invece, vanno a caccia di una vittoria per riscattare la sconfitta 3-2 subita dai padroni di casa del Cerezo Osaka prima di trasferirsi in Corea del Sud per affrontare giovedì il Jeonbuk. La partita sarà visibile su smartphone e tablet sulla app di Dazn, ma anche in tv su Sky Sport. Interlive.it vi offre il match del New National Stadium live in tempo reale.