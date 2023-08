Blitz a Milano per chiudere: Samardzic-Inter, i dettagli

Oggi Gino Pozzo incontrerà i nerazzurri per ufficializzare la chiusura dell’operazione che vede coinvolto anche il cartellino di Fabbian

È il giorno di Samardzic all’Inter. Oggi è previsto infatti lo sbarco a Milano di Gino Pozzo, figlio del patron dell’Udinese, per incontrare i nerazzurri e chiudere del tutto un’operazione già definita nei giorni scorsi.

Il fantasista tedesco dovrebbe approdare alla corte di Inzaghi in prestito oneroso (4 milioni) più obbligo di riscatto a 16 milioni e altri 2 milioni di bonus. Un totale di 22 milioni. In Friuli andrà Fabbian a titolo definitivo per 4 milioni, con diritto di ricompra fissato a 12. In queste ore i due club formalizzeranno anche gli accordi coi due calciatori.

Samardzic si legherà all’Inter con un contratto quinquennale da poco meno di 2 milioni di euro netti a stagione.