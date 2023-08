“È di livello mondiale”: Correa in Arabia, sta succedendo davvero

L’hashtag #كوريا_الانتر_مطلب_تعاوني sta coinvolgendo parecchi tifosi dell’Inter: rimanda al Tucu Correa e al pubblico che lo aspetta in Arabia Saudita

Su X (ora Twitter si chiama così) è partita una sorta di petizione da parte di alcuni tifosi sauditi. L’hashtag citato più su, secondo Google Translate, diventa in italiano “Correa-Inter: è una domanda collaborativa“. Per essere meno letterali, potremmo dunque tradurlo come: Correa dall’Inter: una petizione.

In pratica c’è chi vorrebbe vedere presto Correa in Arabia. E non sono interisti burloni che si fingono sauditi. L’hashtag è stato creato e diffuso da alcuni tifosi dell’Al-Taawoun, squadra di Burayda, che milita nella Saudi Pro League. In rosa hanno l’ex Valencia Alvaro Medran, il brasiliano Flavio, e il portiere ex Recife Mailson.

In questa sessione di mercato hanno speso davvero poco in confronto agli altri club sauditi: la spesa totale, per una ventina di calciatori (quasi tutti sauditi) è stata di 15 milioni. Ma il club punta a far bella figura, e i suoi tifosi si aspettano dalal squadra un campionato soddisfacente, ed ecco perché chiedono al presidente Mohammed al-Qasim un attaccante di livello. “Di livello mondiale“, come scrive qualche utente sul social.

Correa in Arabia: i tifosi dell’Al-Taawoun premono per il suo arrivo

“Costa meno di 20 milioni, è un affare“, si legge in un tweet. Qualcun altro posta i goal del Tucu e ne esalta la classe calcistica. Insomma, mentre l’Inter continua a darsi da fare per trovare un nuovo attaccante (Scamacca a oggi è l’obiettivo principale, con Balogun dell’Arsenal che resta sullo sfondo), c’è qualcuno che agevola i nerazzurri premendo per l’acquisto di un esubero con poco mercato.

Correa non vorrebbe lasciare l’Inter, ma pare che nelle ultime giornate abbia aperto almeno concettualmente alla prospettiva di un addio. Vendendo il Tucu, e riuscendo a ottenere un forte sconto da parte dei Gunners sulla valutazione di 45 milioni, i nerazzurri potrebbero quindi davvero buttarsi su Balogun.

Ecco perché i tifosi dell’Inter, ironicamente, stanno dando man forte a quelli dell’Al-Taawoun rendendo virale l’inaspettata petizione social per convincere la società saudita ad acquistare l’argentino. C’è chi parla di una vera e propria crociata: è esagerato. I tweet schiettamente sauditi saranno una cinquantina in tutto.

A Milano Joaquin Correa è ormai un caso. I tifosi criticano aspramente ogni sua uscita e maledicono Inzaghi che lo ha voluto in nerazzurro. La cessione non è da escludersi, dato che i dirigenti avranno spiegato al tecnico che dopo due stagioni è impossibile aspettarsi che il calciatore si rilanci. Finora, però, per il Tucu non è arrivata nemmeno mezza proposta.

Si è parlato dell’interesse di qualche club turco e di fantomatiche offerte arabe . E ora arrivano i tweet dei tifosi dell’Al-Taawoun. Secondo alcune voci Correa potrebbe aver chiesto all’Inter di privilegiare opzioni europee per la cessione. Quindi, per accontentarlo, i dirigenti nerazzurri potrebbero anche ritardarne l’uscita, in attesa che arrivi una qualche offerta da Spagna, Inghilterra o Francia.

Non si tratta, ovviamente, di assecondare i desideri di Correa. L’Inter non ha ancora ricevuto offerte concrete, e per questo non può forzare il giocatore verso l’uscita. Ma nel caso di un’opzione reale di vendita, è lecito aspettarsi che l’Inter chiuderà in fretta la pratica per poter intervenire con tempo utile sul mercato.