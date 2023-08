Colpo Inter in Brasile: 15 milioni e si chiude

L’Inter tenta il colpo in Brasile: l’affare è complicato ma l’obiettivo si frasferirebbe subito e col sorriso a Milano

Risolto l’intrigo Sommer, l’Inter deve ancora assicurarsi un secondo portiere. La prima idea nerazzurra, che rimanda all’acquisto dell’ucraino Trubin, sembra impraticabile. Lo Shakhtar non vuole svendere il suo giovane portiere, nonostante il contratto in scadenza fra un anno, e preme affinché il ragazzo si accordi con il Benfica.

L’Inter punta invece ad acquistare l’ucraino per la prossima stagione, a zero, sperando che Shakhtar e Benfica non trovino un accordo o che Trubin si metta di traverso, nonostante il pericolo oggettivo di ritorsioni da parte del club ucraino (che ha già minocciato l’estremo difensore di tenerlo in panchina per tutta la stagione).

L’altra idea dell’Inter per il secondo portiere si traduce in un possibile colpo in Brasile. Un obiettivo su cui i nerazzurri avevano già ragionato in passato. Si tratta del portiere brasiliano Bento, dell’Athletico Paranaense.

L’arrivo di Yann Sommer dal Bayern Monaco ha portato relativa serenità. Relativa perché, nonostante la nuova garanzia di un portiere esperto e di talento fra i pali, Marotta e Ausilio devono darsi una mossa per dare a Simone Inzaghi anche un numero 12.

Le alternative per il ruolo del secondo portiere sono note. Piacciono Emil Audero e poi Bento. Il portiere brasiliano, ventiquattrenne in forze all’Athletico Paranaense e con passaporto italiano, ha già fatto capire di essere lusingato dalla corte dell’Inter. Ha espressamente dichiatato di sperare che la dirigenza del club brasiliano possa far avverare il suo sogno. E non è un indizio accessorio.

Il colpo in Brasile dell’Inter: Bento è un vecchio obiettivo

Ma l’Athletico, almeno per ora, non sembra aver alcuna intenzione di accontentare Bento. Il club brasiliano, già tre volte, ha ribadito l’incedibilità del suo estremo difensore. Ciononostante l’Inter non si è ancora arresa. Stando a quanto si legge sulle pagine di calciomercato.it, è da circa un mese che Piero Ausilio ha contatti con Bento e il club brasiliano.

E la notizia è stata appunto confermata dallo stesso Bento in una sua recente intervista per Radio Transamerica. La stessa intervista in cui il ragazzo ha detto di sperare che il presidente del club brasiliano possa dare presto il via libera per l’operazione di trasferimento in nerazzurro.

Bento esprime quindi gradimento per la meta italiana. Il problema è che ha un contratto in essere fino al 2026 e che il suo cartellino è vincolato da una clausola di rescissione da 60 milioni di euro.

Ovviamente i brasiliani potrebbero venderlo a molto meno. Pur dichiarandolo incedibile, potrebbero aprire a una cessione di fronte a un’offerta da 15 milioni. Il prezzo è salito di recente. A inizio giugno l’Athletico Paranaense chiedeva all’incirca 10 milioni al Benfica, altra squadra interessata al suo cartellino e oggi in corsa anche per Trubin.

Il punto è che i brasiliani non vorrebbero cedere un altro prezzo pregiato dopo aver già venduto Vitor Roque al Barcellona. Eppure l’Inter non molla la presa: crede di poter portare a termine il colpo in Brasile. La fiducia nasce dal fatto che il club brasiliano è abbastanza coperto nel ruolo. In rosa c’è Mycael, titolare nell’Under-20 della Nazionale brasiliana. E poi conta anche la volontà del giocatore. Bento si è esposto. E se lo ha fatto è per far smuovere qualcosa è rendere possibile il trasferimento a Milano.