Arrivato in città per visite mediche e firma: adeus Inter

I nerazzurri salutano ufficialmente il calciatore. Affare fatto all’estero. Inzaghi si rifà subito in questo modo

Ci troviamo, ormai, all’8 agosto e la sessione di calciomercato estiva, tutt’ora in corso, si appresta ad entrare sempre più nel vivo.

La ‘Beneamata’ ha, infatti, ufficializzato in queste ultime ore l’arrivo del suo nuovo portiere Yann Sommer, passato dal Bayern Monaco all’Inter per una cifra che è da considerarsi sui 6 milioni di euro. Ai nerazzurri la possibilità di dilazionare il pagamento del giocatore in due anni. Fermo restando che in chiusura ci sono altri due colpi.

I nerazzurri si apprestano, di fatto, a chiudere anche gli affari inerenti agli acquisti di Lazar Samardzic ed Emil Audero: quest’ultimo futuro secondo portiere della ‘Beneamata’. Il classe ’97 si appresta, infatti, a dover indossare le vesti del vice Sommer.

Inizialmente, c’è da dirlo, lo sguardo dei vice Camponi d’Europa in carica era ricaduto su un altro loro osservato speciale: vale a dire Anatoliy Trubin. L’estremo difensore ucraino è un profilo che piaceva eccome ai nerazzurri, con questi ultimi che, però, non sono poi riusciti nell’intento di chiudere il seguente affare a causa di tutta una serie di vicissitudini.

Così facendo, insomma, l’approdo del classe ’01 è sfumato del tutto. Già negli scorsi giorni, infatti, il prodotto del vivaio dello SHakhtar Donetsk è venuto a conoscenza di quello che sarebbe statp il suo futuro e che, in questo caso, non giova certamente a favore dell’Inter: club che, da un lato, ha più e più volte abbracciato l’idea di provare ad assicurarselo a zero tra un anno, precisamente nel momento in cui il suo contratto assieme alla società ucraina avrebbe cessato di avere validità. Niente da fare però.

Fatta per Trubin al Benfica: affare da 11 milioni in chiusura, niente Inter

Ormai ci siamo. Anatoliy Trubin è prossimo a diventare, a tutti gli effetti, un nuovo calciatore del Benfica.

L’estremo difensore ucraino ha, infatti, già raggiunto Lisbona nelle scorse ore proprio per poter svolgere le consuete visite mediche e siglare, successivamente, il suo nuovo contratto assieme ai portoghesi: lusitani che sono riusciti ad assicurarselo raggiungendo un accordo assieme allo Shakhtar Donestk.

Un accordo che è stato raggiunto sulla base di 10 milioni di euro di parte fissa + 1 di bonus. Peraltro, la società ucraina, conserverà il 40% delle quote sulla futura rivendita del giocatore.

E’ tutto fatto insomma per il seguente affare: affare che ha visto l’Inter fuori dai giochi già da diverse settimane. I nerazzurri, come già anticipato, non sono più riusciti a chiudere per l’acquisto di Trubin. Motivo per cui, da quel momento in poi, la scelta dei vice Campioni d’Europa in carica è poi ricaduta su Emil Audero, portiere che è prossimo a dover diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

La ‘Beneamata’ si accinge, infatti, ad abbracciare il suo vice Sommer in questo modo: con l’ex Juve che raggiungerà Milano già in questi giorni. Accordo già trovato con Marotta e Ausilio che hanno raggiunto l’intesa con la Sampdoria sulla base di un affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.