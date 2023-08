Affare in salita per l’Inter: accordo raggiunto con l’altro club

Dovunque si legge che è lui il primo obiettivo nerazzurro per l’attacco, ma più passano le ore è più l’affare appare in salita: c’è un mezzo accordo con la rivale

In Francia parlano di un principio di accordo fra Monaco e Balogun. I monegaschi avrebbero quindi raggiunto un’intesa con l’attaccante che, finora, aveva aperto solo all’Inter. Forti di questa conquista, i dirigenti del Monaco torneranno alla carica dopo che l’Arsenal ha già rifiutato due loro offerte. La prima da 30 e la seconda da quasi 40 milioni. Se le voci provenienti d’Oltralpe avessero fondamento, per l’Inter si farebbe durissima…

L’affare è sul serio in salita: Balogun ha accertato la corte del Monaco e l’Arsenal potrebbe aprire presto all’accordo. In Italia, per ora, la narrazione è diversa. Si dà fiducia al piano interista per prendere il ventiduenne americano, dopo che Piero Ausilio ha ammesso, senza sbilanciarsi troppo, che il ragazzo rientra fra gli obiettivi del club per l’attacco.

Intanto, però, l’Inter avrebbe inaugurato nuovi contatti per Taremi. Il Porto chiede una trentina di milioni. Un prezzo ritenuto alto da Zhang per un trentenne. Ci si potrebbe lavorare, ma il problema è che sull’iraniano potrebbe farsi avanti anche il Tottenham.

Balogun: affare in salita; c’è un mezzo accordo fra giocatore e Monaco

A ogni modo, i dirigenti nerazzurri continuano a discutere anche con l’Arsenal. Secondo alcune fonti, Zhang avrebbe dato l’ok a una spesa da 35 milioni. Nulla è certo, in realtà. Si sa soltanto che la ricerca di un attaccante in casa Inter non è conclusa. Che il prescelto sia il giovane centravanti dell’Arsenal può essere vero solo in senso teorico, dato che all’atto pratico anche Ausilio e Marotta sono consapevoli di essersi infilati in una trattativa non semplice.

L’Inter può investire al massimo un gruzzoletto di 35 milioni. Considerando anche i bonus. Prima di fare una mossa decisiva, bisogna valutare tutti i pro e i contro. Soprattutto si aspettano notizie un pochino più confortanti da Londra. Ausilio si aspetta che gli inglesi possano abbassare la cifra grazie al lavoro che è continuato nelle ultime settimane.

Per Ausilio il giovane talento dei Gunners è un obiettivo interessante non solo in vista dei goal che potrebbe offrire subito all’Inter ma anche in prospettiva, cioè come valore da far crescere per una futura plusvalenza. Perciò anche se le caratteristiche di Balogun non sono apprezzate al 100% da Inzaghi, la dirigenza dell’Inter vorrebbe concludere l’acquisto.

Il Monaco offre 40 milioni e non molla

L’Inter non ha i soldi del Monaco ma ha più appeal su Balogun. Su questo può puntare Ausilio. Ma se l’americano ha davvero trovato un principio di accordo con i monegaschi, tutto cambia. E in peggio.

❗️Arsenal a refusé une offre de près de 40 millions d’euros de Monaco pour Balogun ➡️Les dirigeants de l’ASM vont revenir à la charge. Ils ont un accord de principe avec le joueur mais doivent faire face à la concurrence de plusieurs clubs dont l’Inter Milan pic.twitter.com/irTTbr0gsi — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 8, 2023

Per ora la dirigenza nerazzurra continua a lavorare per cercare di portare a Milano il ragazzo, senza però abbandonare l’idea di virare su un profilo che si adatti alla squadra e alle idee di Inzaghi. Folarin Balogun piace anche a Zhang, che però è indignato dalle elevate richieste degli inglesi.

Ci sono degli intermediari dei nerazzurri a Londra: uomini che parlano soprattutto con l’americano, che l’anno scorso ha fatto benissimo al Reims segnando 22 reti in totale. Vogliono che Balogun faccia la sua parte, che si confronti con i Gunners per svelare la sua preferenza. Il Monaco, che ha visto da vicino l’americano in Ligue 1, potrebbe offrire più di 40 milioni avvicinandosi al tetto di 50 della richiesta inglese.

“Cerchiamo qualcuno che faccia goal” ha detto Ausilio ai microfoni di Sportmediaset, prima di Monza-Milan. “Balogun è una delle opportunità, ma non seguiamo solo lui. Aspettiamo un’opportunità… Di Lukaku invece non mi interessa”.