Operazione in stile Lukaku: “Sforzo di Zhang per chiudere”

I 40 e più milioni pronti per prendere Lukaku sembrano svaniti: senza uno sforzo da parte di Zhang non si può chiudere per Balogun

Per prendere Balogun e dare all’Inter un nuovo attaccante serve uno sforzo di Zhang. È quello che scrive anche TuttoSport, analizzando la complicata trattativa con l’Arsenal. È stato detto che i nerazzurri si siano lasciati soffiare Scamacca perché, in fondo in fondo, non puntavano più di tanto sull’obiettivo. Ma il tempo stringe, e Inzaghi è ancora senza un attaccante.

Per convincere i Gunners servono 35-40 milioni. La società nerazzurra ci ha riflettuto su per parecchio tempo, valutando varie opzioni di mercato. Ora, però, sembra che il nome di Balogun non abbia più rivali. Serve appunto solo lo sforzo di Zhang: lo stesso sforzo che il presidente era pronto a fare per prendere Lukaku.

Il caro Lukaku si è tirato indietro. E lo stesso ha fatto Scamacca. Un po’ disorientata da questi fallimenti, la dirigenza dell’Inter ha rallentato per ponderare con opportuna calma sul da farsi. E adesso sembra che non ci siano più dubbi: Balogun è la migliore opzione possibile per l’attacco. Per questo l’Inter ha riallacciato dei contatti ufficiali con l’Arsenal dopo i sondaggi delle scorse settimane.

Balogun impossibile senza uno sforzo da parte di Zhang

E intanto si studia anche la possibilità di prendere Zapata, per dare a Inzaghi la punta fisica che chiede. Un raddoppio, in pratica. Daro che il colombiano non sarebbe alternativo all’americano ma complementare.

Resta da capire perché Zhang non abbia ancora tirato fuori quei 40 milioni che voleva versare al Chelsea per Lukaku. Di certo dipende dai problemi di debiti con il fondo Oaktree Capital. Sono preoccupazioni che stanno limitando l’Inter nelle operazioni di calciomercato. Anche a livello pratico, senza soluzioni fantasiose e messe coraggiose, è quasi impossibile spendere senza ripercussioni sul bilancio.

Non è difficile figurarsi la situazione del presidente nerazzurro. A Zhang serve tempo prima di poter rifinanziare il debito con Oaktree. La corsa dei tassi non aiuta i piani del cinese, che intanto potrebbe aver sondato altri grandi credit fund. Si cercano insomma 40 milioni per Balogun mentre sul tavolo preoccupa una manovra da 400 milioni.

La proprietà prende ancora tempo

Il presidente temporeggia. Ora come ora non può permettersi di avviare le negoziazioni per provare a rifinanziare il debito da 275 milioni, firmato nel maggio del 2021 con il private equity californiano Oaktree. Ma l’esposizione debitoria con interessi al 12% va saldata a scadenza nel maggio del prossimo anno. Una parte di quei soldi, finiti nelle holding lussemburghesi che controllano l’Inter, sono poi stati dirottati effettivamente sul club, per garantirne gli investimenti e la gestione operativa. L’altra parte non si sa…

Secondo alcune indiscrezioni, Zhang vorrebbe aspettare ancora qualche mese prima di iniziare la fase di contrattazioni per il rifinanziamento. Spera probabilmente che i mercati si stabilizzino che i tassi d’interesse diventino più gestibili. Gli interisti gli chiedono di concentrarsi sul mercato e di tirare fuori un po’ di quattrini per prendere Balogun.

Per ora Inzaghi deve accontentarsi di Lautaro e Thuram, e di Correa. Per aggiudicarsi il talento americano dell’Arsenal servono almeno 35 milioni. A tal proposito TuttoSport si chiede se: “Zhang autorizzerà un’operazione in stile Lukaku?“.

Per Big Rom, il presidente cinese aveva dato l’ok a un esborso da 40 milioni totali più l’ingaggio. Con soli 30 milioni non si va da nessuna parte. Si è capito grazie al Monaco, che si è mosso per Balogun offrendo proprio 30 milioni di euro. Offerta rifiutata dai Gunners.