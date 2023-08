Dall’Inter al Milan, annuncio esplosivo: “A fine mercato”

Nerazzurri ancora a caccia di una prima punta. Nel frattempo, nel futuro del centravanti in questione, potrebbe non esserci più la ‘Beneamata’ bensì il Milan

In casa Inter proseguono incessantemente le ricerche al nuovo attaccante dopo che l’obiettivo Scamacca è oramai sfumato del tutto.

I nerazzurri restano, infatti, ancora a caccia del dopo Lukaku: profilo messo definitivamente in archivio da Ausilio e i suoi una volta venuti a conoscenza dei continui contatti avvenuti con la Juventus negli scorsi mesi.

Anche vero, però, che l‘Inter ha ora – proprio come anticipato – un candidato in meno sulla propria lista della spesa. Sì, stiamo facendo riferimento allo stesso Scamacca: centravanti che la ‘Beneamata’ sembrava essere ad un passo dall’ingaggiare, ma che ha poi preferito prendere destinazione Bergamo.

L’ex Sassuolo ha, infatti, deciso di rispedire al mittente la proposta dei vice Campioni d’Europa prendendo, di conseguenza, in considerazione quella dell’Atalanta: motivo per cui, al momento, Inzaghi e i suoi restano ancora orfani del nuovo attaccante. Nel frattempo, occhio a questa ipotesi.

Ekitike proposto anche all’Inter? Il centravanti è in uscita dal Psg e piace al Milan

Hugo Ekitike, prima punta che nella passata annata ha totalizzato 4 gol e 4 assist, era e resta uno dei tanti esuberi in casa Psg.

Proprio i parigini puntano, infatti, a cedere il calciatore già in quest’estate. Il francese è da considerarsi a tutti gli effetti in uscita e, non per niente, piace anche al Milan. Un’altra ipotesi da non dover affatto scartare, però, è questa.

Date le attuali circostanze, Ekitike potrebbe anche essere stato proposto all’Inter: club che, come ormai risaputo, da oltre un mese di tempo è alla ricerca di una nuova prima punta.

Attualmente, il centravanti francese ha una valutazione stimata attorno ai 20 milioni di euro. Da sapere, al tempo stesso, che proprio i rossoneri non hanno ancora mollato del tutto il classe ’02 nonostante gli innumerevoli acquisti. A rivelarlo è stata una persona in particolare.

Pellegatti a Tv Play: “Ekitike occasione di fine mercato per il Milan”

Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha parlato a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play a proposito di tutta una serie di situazioni, inclusa quella di Hugo Ekitike: in uscita dal Psg.

Il centravanti piace, in qualche modo, al Milan e a farlo presente è stato proprio lo stesso Pellegatti, colui che ha così esordito: “Cosa penso riguardo il presunto affare Milan–Ekitike? Ve lo rivelo. I rossoneri ci hanno provato esattamente quattro anni fa. L’intento era quello di ingaggiarlo per la Primavera. Una volta che il ‘Diavolo’ è venuto a conoscenza del prezzo fissato a 15 milioni di euro in quel momento, naturalmente si è poi tirato indietro”.

Conclude poi: “Parliamo sicuramente di una punta valida e che è da prendere in prestito. E’ un calciatore che Moncada conosce bene. Senz’alcuna ombra di dubbio. In questo momento, però, Ekitike rappresenta solo una possibile occasione di fine mercato”.