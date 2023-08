Colpo sfumato per il Liverpool: ora è l’Inter a tremare

By

Klopp e i suoi possono finire per fare sul serio spese in casa Inter. Nel mirino un big della ‘Beneamata’

A finestra di calciomercato non ancora terminata, il Liverpool ha già concluso per nuovi ed importanti colpi di mercato.

Già in precedenza, infatti, i ‘Reds’ hanno portato a termine gli affari riguardanti Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai, approdati rispettivamente alla corte di Jurgen Klopp per una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro nel caso dell’argentino e per 70 milioni. Questa la cifra sborsata, invece, dagli inglesi per l’ex Lipsia.

Una campagna acquisti, indubbiamente, alquanto importante la loro ma che, ciò nonostante, s’ha da considerarsi non ancora terminata. Questo perché, proprio il Liverpool, è ancora a caccia di nuovi rinforzi. In particolar modo per la propria linea mediana.

Negli scorsi giorni, infatti, pareva cosa ormai fatta l’approdo di Moises Caicedo alla corte dei ‘Reds’. I due club in questione, Brighton compreso quindi, avevano trovato un accordo sulla base di 110 milioni di sterline. 127 milioni di euro complessivi insomma. Un’operazione poi sfumata, però, a causa della volontà del giocatore.

Il classe ’01 desiderava, ad essere sinceri, solamente il Chelsea ed è per questo che ha deciso di opporsi a questo scenario: uno scenario che, a questo punto, potrebbe anche finire per arrecare danni in casa Inter.

Il Liverpool dice addio a Moises Caicedo: tentativo per Barella in arrivo?

Come già anticipato, il Liverpool ha detto ufficialmente addio a Moises Caicedo e ora può essere proprio questo a far sì che gli inglesi cambino immediatamente le proprie carte in tavola.

Proprio i ‘Reds’ potrebbero infatti, da un momento all’altro, finire per tentare un assalto nei confronti di Nicolo Barella: calciatore diventato, in questa stagione, l’effettivo vice Capitano dei nerazzurri.

Sin da sempre, come ormai risaputo del resto, Jurgen Klopp nutre un particolare debole calcistico nei confronti del classe ’97 ed è proprio per questo motivo che, proprio il tecnico tedesco, potrebbe finire per suggerire alla propria dirigenza l’acquisto della stessa mezz’ala sarda.

Naturalmente, servirebbe una vera e propria offerta shock per mettere l’Inter in seria difficoltà. Almeno sui 100 milioni di euro circa.