Accordo ufficiale a zero, Mendes lo trattiene in Premier

Accostato al mercato di Serie A con l’Inter sullo sfondo delle grandi realtà nostrane grazie all’aiuto del super-agente Mendes, Adama Traoré ha legato ancora il proprio futuro in Premier League

Questione di priorità. L’Inter ha attuato una serie di manovre di mercato cruciali, sulla base della salute delle finanze societarie e le priorità interne all’organico a disposizione di Simone Inzaghi. Per venire incontro a tali esigenze e svolgere il proprio incarico, anche il noto procuratore Jorge Mendes ha provato a inserire uno dei propri assistiti nel sistema calcistico italiano di Serie A.

Prima di essere proposto all’Inter, il profilo di Adama Traoré piaceva in particolar modo a Milan e Roma. Entrambe le destinazioni apparivano ben appetibili per l’esterno offensivo spagnolo, ma alla fine nessuna delle due hanno affondato il colpo. Motivo per cui Mendes non ha potuto attendere oltre, perché il tempo è denaro in queste fasi conclusive della sessione estiva.

Touré resta in Premier, l’Inter era solo un’idea di mercato

A seguito di un primo contatto ritenuto utile, Traoré è stato accostato alla meta del Fulham in Premier League. E infine l’accordo è stato raggiunto, trovando pieno consenso tra le parti. Il calciatore ha infatti raggiunto il club e firmato un contratto biennale in via ufficiale, con scadenza nel giugno 2025. Opzionale la permanenza per il terzo anno.

Nulla da fare per le pretendenti italiane, Inter compresa. I nerazzurri avrebbero comunque scartato l’opzione facendo leva sul fatto che tatticamente non sarebbe stato un profilo consono allo stile di gioco di Inzaghi. Avendo infatti caratteristiche prettamente offensive, non avrebbe trovato spazio a sufficienza lungo al corsia esterna a tutta fascia dovendo badare anche alla fase di non possesso con compiti difensivi attualmente in mano a Denzel Dumfries.