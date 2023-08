L’Inter vuole disfarsi di Correa: doppia ipotesi dalla A per rimpiazzarlo

Il ‘Tucu’ è chiamato all’addio da Milano. Sullo sfondo continuano ad esserci alcune società Saudite. Occhio, nel frattempo, a questa duplice possibilità

Joaquin Correa e l’Inter, anche a due anni di distanza dall’approdo dell’argentino in quel di Milano, non si sono ancora trovati l’un l’altro.

Ad essere sinceri, infatti, il loro è un amore mai sbocciato del tutto complice, naturalmente, il fatto che il rendimento offerto dal ‘Tucu’ in queste due annate di Inter non abbia, certamente, aiutato.

Appena 10 reti per lui ed un esorbitante numero di infortuni racimolati sin qui. Già 8 per l’esattezza: tutto questo costringendo, inoltre, chi lo ha voluto più di tutti con sé a Milano, vale a dire Simone Inzaghi, a dover fare a meno di lui in innumerevoli occasioni.

Quello di Correa, c’è da dirlo, è un addio che gli stessi nerazzurri stanno progettando da diverso tempo anche se, al momento, vere e proprie offerte concrete sono tardate ad arrivare.

E’ vero. In questo momento, ad essersi fatti timidamente avanti, ci ha pensato qualche società saudita anche se, sinora, nessun tipo di club ha ancora avanzato una proposta ufficiale nei confronti della ‘Beneamata’ per Correa.

Giusto per dirvene una: anche la Fiorentina ci sta pensando ma, ad oggi, né Vincenzo Italiano né tantomeno qualche altro componente della dirigenza ‘Viola’ si sono ancora presentati dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ per discutere riguardo l’attuale situazione del classe ’94.

Una cosa è certa però. A prescindere da come andranno poi le cose, l’Inter, ad oggi, non ha nient’altro che in mente il desiderio di liberarsi dell’ex Lazio al più presto. Da capire, inoltre, come Marotta e Ausilio finirebbero poi, eventualmente, per rimpiazzarlo. Occhio a questa doppia possibilità.

Correa-Inter, aria di separazione: possono spuntar fuori i nomi di Deulofeu e Sanabria

L’Inter, in data odierna – vale a dire 17 agosto 2023 – non ha ancora deciso come poter, eventualmente, sostituire l’ormai partente Joaquin Correa.

Il suo è un addio che i nerazzurri stanno progettano da diverso tempo ma che, ciò nonostante, non si è ancora concretizzato.

Una volta giunti a questo punto, l’idea potrebbe essere quella che, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’, spuntino fuori, a sorpresa, tutta una serie di nomi. In tal senso, occhio a quelli di Gerard Deulofeu e Antonio Sanabria: quest’oggi, rispettivamente, legati al fianco di Udinese e Torino ed entrambi con una valutazione compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro.

I nomi dei due calciatori in questione potrebbero, di fatto, anche venir proposti – in qualche modo – all’intera dirigenza nerazzurra, quest’oggi ancora alla ricerca di un ideale e degno quarto attaccante che vada poi a prendere il posto di Correa in caso di sua effettiva uscita da Milano.