Assalto arabo a Calhanoglu, arrivano conferme: Inzaghi ‘trema’

Simone Inzaghi teme la razzia saudita: le voci di un assalto da parte del calcio arabo ad Hakan Calhanoglu potrebbero aver messo in apprensione il tecnico nerazzurro

Ve lo avevamo già detto un po’ di tempo fa: è probabile che l’Al-Ahli possa pensare a Hakan Calhanoglu come alternativa a Marco Verratti. I sauditi stanno da giorni trattando il regista del PSG, ma il presidente del club parigini, Nasser Al-Khelaifi, sta facendo di tutto per trattenere l’abruzzese in Francia. Che non siano solo accessorie suggestioni di mercato estivo lo si capisce dalle recenti dichiarazioni, più o meno agitate, di Marotta e Inzaghi.

L’Inter ha già perso Marcelo Brozovic, contando di poterlo sostituire degnamente con l’appena rinnovato Hakan Calhanoglu. Il turco, per Inzaghi, è un perno. Senza di lui, bisognerebbe rivoluzionare gli equilibri di campo e dare fiducia a un giovane che il tecnico non ritiene ancora pronto: Asllani. Quando si parla di Arabia Saudita tutto è possibile, e non conviene dunque mostrare i muscoli e catalogare questo o quel giocatore come incedibile.

L’Al-Ahli, fra i club sauditi, è uno dei più agguerriti sul mercato. Dopo il colpo Kessié, la società calcistica di Gedda vorrebbe dare all’allenatore Matthias Jaissle un regista d’esperienza come Marco Verratti. Ma il PSG sta facendo di tutto per resistere. Ne ha la facoltà. Cosa che invece l’Inter possiede fino a un certo punto. La situazione, sotto molti punti di vista, è preoccupante.

La Serie A è già cominciata, e il mercato europeo si concluderà il primo settembre (salvo le varie deroghe in base al Paese). Il mercato saudita, invece, andrà avanti fino al 7 settembre. E gli operatori di mercato pensano che gli arabi siano pronti a continuare a investire, senza fare economia, per rinforzarsi.

Qualche giorno fa L’Equipe ha rivelato che degli emissari sauditi, approdati in Francia per concludere l’affare Verratti, abbiano cominciato a sondare il terreno anche per Hakan Calhanoglu. Seppur blindato dall’Inter, si teme che un’offerta monstre possa spingere Zhang a cederlo, in vista di un’altra, grande plusvalenza.

Il club arabo punta a Calahnoglu e Inzaghi denuncia la variabile saudita

Cosa potrebbe succedere? Per la dirigenza e per l’area tecnica nerazzurra, l’affare sarebbe una sciagura a livello sportivo. Dall’altro lato, sembra che Calhanoglu, già informato attraverso canali pensonali dell’interesse arabo, non sia così tentato di approfondire.

Ma c’è anche da dire che finora in pochi hanno saputo resistere alle lusinghe economiche dei sauditi. Uno di questi è Romelu Lukaku. Ma non è ancora detto quale sarà il suo destino: messo spalle al muro, il belga potrebbe anche arrendersi e imbarcarsi su un aereo con destinazione Ryad. Hanno detto no agli arabi anche Lautaro Martinez e Victor Osimhen.

Tutti gli altri, pur partendo da posizioni inizialmente scettiche nei confronti della Saudi League Pro, alla fine alla accettato il trasferimento. Marotta, nella sua recente intervista a Radio SerieA ne ha parlato apertamente: “Non nascondo che ci siano arrivate richieste dall’Arabia. Ma adesso è assolutamente impossibile per noi cedere un giocatore che fa parte dell’ossatura della prima squadra… Ci può essere un vantaggio economico ma poi devi sostituire i giocatori. E con chi?”

La minaccia riguarda anche l’Inter?

Un riferimento a Calhanoglu o a Lautaro? Sembra più verosimile che l’ad stesse parlando del caso più conclamato, e cioè di Lautaro. Stesso discorso per Inzaghi, che alla fine di Inter-Monza si è lamentato dell’ormai preoccupante pressione dei sauditi sul mercato. “Dobbiamo sempre rimanere vigili, il mercato chiuderà a fine mese e abbiamo la variante araba. Quello che dico è che penso non valga solo per me ma per tutti gli allenatori: bisogna essere attenti e preparati, perché con questa variabile magari hai in testa idee che poi nei prossimi giorni possono cambiare. Penso e spero che non sia il mio caso“.

Sì, si è effettivamente sparsa la voce di un interesse di un club arabo per Calhanoglu. Ma, a oggi, sembra che l’Al-Ahli non abbia inviato offerte formali e che il turco non sia attratto dalla possibilità. C’è chi pensa che Inzaghi potesse riferirsi a Correa.

Il Tucu è stato infatti oggetto di un timido interesse da parte del campionato saudita. Ma, d’altra parte, anche Inzaghi dovrebbe aver capito che Correa non è un giocatore così indispensabile. Come lo è per esempio Calhanoglu.

A ogni modo, Verratti sembra l’opzione più concreta per gli arabi. L’ex Pescara è finito ai margini della squadra: Luis Enrique gli avrebbe comunicato di non ritenerlo parte del progetto tecnico, e di fatti non lo ha nemmeno convocato per le prime due uscite ufficiali della squadra.