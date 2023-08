Operazione chiusa e Inzaghi esulta: “Un grande acquisto”

Dichiarazioni importanti sul nuovo colpo dell’Inter: “Aggiunge centimetri alla squadra, cosa di cui Inzaghi aveva bisogno per le palle inattive”

L’Inter accontenta Inzaghi chiudendo per Benjamin Pavard. Investimento importante per il francese, che il tecnico piacentino voleva a tutti i costi: 30 milioni di euro più bonus per il cartellino e un quadriennale da circa 4,5 milioni netti bonus esclusi.

“Si tratta di un grande acquisto“, ha detto Beppe Bergomi a ‘La Gazzetta dello Sport’. “Quello dell’Inter è un colpo importante – ha aggiunto lo ‘Zio’ – A mio avviso è perfetto per giocare nella difesa a tre, anche se dovrà capire in fretta come cambiare il suo modo di giocare e di stare in campo nel nuovo ruolo di braccetto”.

💥Confermata la notizia di Interlive di sabato scorso

🤝Accordo raggiunto a circa 30 milioni bonus esclusi#Pavard #Inter #Calciomercato pic.twitter.com/5uDI9h9In5 — Interlive (@interliveit) August 21, 2023

Pavard un colpo da novanta da parte dell’Inter: “Alla squadra aggiunge grande esperienza. È stato campione del mondo e, inoltre, ha giocato da protagonista con la Francia nelle manifestazioni più importanti – evidenzia Bergomi – Difficile trovare di meglio, tra l’altro aggiunge centimetri, di cui l’Inter aveva bisogno sulle palle inattive”.