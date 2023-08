Da Acerbi ad Arnautovic: la possibile formazione anti Cagliari

Ci potrebbe essere almeno un cambio obbligato contro il Cagliari: Acerbi deve tentare il recupero mentre c’è Darmian che si allena ancora a parte

Inzaghi ha concesso due giorni di riposo alla squadra dopo la vittoria contro il Monza, ma ieri l’Inter è già tornata a lavorare per preparare la trasferta di Cagliari di lunedì. I nerazzurri hanno cinque allenamenti a disposizione per mettere tutto in ordine in vista della sfida contro Ranieri. Osservato speciale: Francesco Acerbi. Lo staff medico verificherà in questo esiguo lasso di tempo se sarà possibile una sua convocazione per la partita in Sardegna.

Simone Inzaghi studia la formazione giusta per dare continuità di risultati dopo la buona gara d’esordio contro i brianzoli. Ci sono però due difensori che lavorano a parte. Uno è il già citato Acerbi e l’altro è Matteo Darmian.

Acerbi ha saltato varie amichevoli nella pre-season e la prima giornata contro il Monza; Darmian ha avvertito un problema alla caviglia durante la seconda parte del secondo tempo di quel match. Entrambi, quindi, sono in dubbio.

Inzaghi si augura di recuperare almeno uno dei due contro il Cagliari. Ci sono più speranze per l’ex Parma, che farà differenziato anche oggi in via precauzionale. Ma, contro il Monza, Darmian ha stretto i denti giocando sopra un’evidente distorsione. Poi il mister, preoccupato, ha fatto entrare Bisseck.

La situazione è delicata: Matteo testerà di giorno in giorno la tenuta dell’articolazione con il lavoro personalizzato, sperando di poter assorbire il trauma distorsivo e tornare subito in gruppo.

Acerbi e Arnautovic contro il Cagliari: Darmian e Thuram in forse

Pure Francesco Acerbi sta tentando il recupero, anche se non sarà comunque facile per l’ex Lazio reggere 90′ dopo aver saltato a piè pari l’intera preparazione del precampionato. Diciamo quindi che al momento Inzaghi è di fronte a un 50% e 50%. Acerbi e Darmian, due difensori importanti per il club, hanno quasi le stesse possibilità di entrare nella formazione titolare.

Acerbi è leggermente più indietro, essendo alle prese con un lavoro specifico. Non è una novità, dato che aveva fatto lo stesso durante la settimana scorsa. Pare che il risentimento muscolare al soleo della gamba destra non sia in via di guarigione completa. E bisogna andarci cauti.

Contro il Cagliari Inzaghi dovrebbe usare gli stessi uomini del debutto. L’unico ballottaggio potrebbe interessare l’attacco, con Arnautovic a insidiare Thuram. In difesa, qualora Darmian dovesse dare forfait, dovrebbe giocare Bisseck.

Per Acerbi, in pratica, si procede con massima prudenza. Quindi de Vrij tornerà a essere il titolare al centro dei tre più arretrati. Intanto sono state diramate le designazioni arbitrali per la seconda giornata della Serie A. Cagliari-Inter sarà diretta dal fischietto Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Lo assisteranno Mondin e Di Iorio, con Ayroldi quarto uomo. Al VAR ci sarà Marini

La speranza di avere Pavard

Si parla di affare già fatto. Ma quest’estate ci ha riconfermato la validità dell’antico detto (poi rispolverato calcisticamente da Trapattoni) che impone di non dire mai gatto se non lo si ha nel sacco.

Il gattone francese potrebbe arrivare stasera. Benjamin Pavard è atteso con ansia dai tifosi nerazzurri e soprattutto da Inzaghi, che potrebbe anche convocarlo già per la trasferta sarda. Dovesse riuscire a fare il primo allenamento tra domani e venerdì, è quindi probabile che possa essere subito convocato dall’allenatore piacentino. Ciò non significa che scenderebbe subito in campo, dal primo minuto.

Ma chissà… Magari con l’Inter in vantaggio e senza particolari problemi di gestione del risultato, Inzaghi potrebbe anche concedergli più di qualche minuto. Con tutto il rispetto per il Cagliari, ovviamente. Dato che non sarà un allenamento.