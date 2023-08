Maxi derby nel 2024: un solo nome per Inter-Milan-Juve

Nella prossima estate potrebbe scatenarsi una vera e propria battaglia che rischia di vedere coinvolte le tre ‘regine italiane’. C’è anche il Psg di mezzo. Lo scenario

Chi più, chi meno, sia Inter e Milan, che la Juventus, sono state in grado di compiere una campagna acquisti degna di nota. Le due cugine milanesi in particolar modo.

Sia rossoneri che nerazzurri hanno, infatti, svolto un mercato che, sul fronte delle entrate, ha visto subentrare la bellezza di nove-dieci nuove pedine per parte. Importanti innesti sono, infatti, giunti sia alla corte di Inzaghi che in quella di Pioli: tecnici che, in questa finestra di calciomercato estiva, sono stati accontentati per davvero. Si può dire.

Altrettanto vero, però, che sul mercato bisogna essere bravi a fiutare nuove ed ulteriori opportunità anche a lungo termine provando a gettare, di fatto, un occhio anche in vista del futuro.

In tal senso, potrebbe essere tra un anno esatto – se non prima ancora – che, le tre società in questione, potrebbero anche finire per porre sotto i propri riflettori un nome degno di nota. Svelato, a questo punto, l’eventuale ed ipotetico scenario.

Mega derby Inter-Milan-Juve nel 2024 per Kimpembe? E’ in scadenza col Psg

Presnel Kimpembe è uno di quei calciatori che, in questo momento, sta facendo fronte – oltre che ad un brutto infortunio – ad un contratto che è da considerarsi in scadenza. In questo caso, è il Psg il club che deve pensare a cosa farne del suo futuro.

Al tempo stesso, trattandosi di uno dei miglior difensori centrali dell’intero panorama europeo, è altrettanto chiaro che, a poter prendere in considerazione la sua potenziale candidatura per la propria difesa, potrebbero anche essere tre società italiane. In questo caso Inter, Milan e Juventus. Vi spieghiamo il perché.

Potrebbe essere, infatti, tra un anno esatto che, in caso di mancato rinnovo assieme al Psg, i tre club ‘made in Italy’, complice l’opportunità di poter tesserare il giocatore a zero, potrebbero finire per fiondarsi immediatamente sul centrale francese.

Di fatto, in questo momento, è il ‘Diavolo’ il sodalizio che, anche lei, deve occuparsi della situazione Kjaer: difensore che, così come Kimpembe, dispone anche lui di un solo ed ultimo anno di contratto con la propria società.

Nerazzurri che invece, dal canto proprio, vantano già in rosa diversi difensori in età avanzata, vedasi i casi di Acerbi e de Vrij. Situazione simile anche per la ‘Vecchia Signora’, formazione che è a caccia di nuovi innesti difensivi per il futuro. Occhio, perciò, a questo possibile derby sul mercato in ottica estate 2024.