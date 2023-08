Nuovo attacco a Inzaghi: “Lo avrei esonerato”

Dopo essersi guadagnato sul campo la riconferma sulla panchina dell’Inter, Simone Inzaghi è di nuovo sotto attacco: c’è chi confessa che lo avrebbe esonerato

La finale di Champions giocata alla pari con il Manchester City e il terzo posto in campionato non sono bastati a dissipare tutti i dubbi che attorniano da un triennio Simone Inzaghi come tecnico dell’Inter. Antonio Cassano, critico ormai di vecchia data dello stile inzaghiano, è tornato all’attacco, dichiarando che fosse dipeso da lui Inzaghi sarebbe stato esonerato senza rimpianti.

Per Cassano, intervenuto come al solito alla Bobo TV su Twich, l’Inter si dimostra una delle squadre più forti della A. L’ex attaccante di Bari, Roma, Real, Milan, Inter e Samp definisce la squadra nerazzurra “stratosferica“. Ma aggiunge che avrebbe cacciato Inzaghi. Per quale motivo?

“Inter stratosferica dall’inizio alla fine contro il Cagliari“, ha detto Fantantonio, “ha dominato in lungo e in largo. Non ha mai sofferto, tranne l’azione finale di Azzi, ma Sommer ha fatto una bella parata. L’Inter ha tenuto in mano il pallino del gioco, e non faceva mai ripartire il Cagliari“.

L’analisi di Cassano è completa: “La squadra nerazzurra ha avuto intensità, qualità e idee di gioco. Dico che l’Inter è la squadra che mi ha impressionato di più nelle prime due partite. Ha giocato bene contro una squadra rognosa come il Monza e a Cagliari ha fatto bene, anche se lì non è mai semplice. Poteva fare anche quattro o cinque goal“.

Sui singoli, Cassano ha voluto tessere le lodi nel neo-acquisto Markus Thuram: “Thuram ha fatto una buona partita, lo vedo già meglio e ha fatto anche l’assist per Dumfries. Come forza anche a livello di uomini, l’Inter è una corazzata. In due anni ha buttato al cesso i campionati. Tocchiamo ferro perché sono interista, ma l’Inter è la squadra più forte e non può sbagliare quest’anno, senza se e senza ma“.

Cassano di nuovo all’attacco di Inzaghi: “Lo avrei esonerato“

“Ho visto un’Inter padrona come se fosse a San Siro“, ha continuato l’ex calciatore barese, “mi è piaciuta tantissimo, perché è stata devastante. A me l’Inter non stupisce. Stupisce semmai che sia arrivata a venti punti dal Napoli l’anno sorso. Ammettiamolo, è arrivata in finale con grande fortuna perché doveva essere eliminata dal Porto, poi ha meritato con Benfica e Milan ma è stata in una parte di tabellone più semplice“.

“Inzaghi non va“, ha poi detto il protagonista della Bobo TV, riprendendo un antico e prevedibile mantra. “Nel primo anno aveva gettato alle ortiche il campionato, mentre l’anno scorso è arrivato a distanza siderale dal Napoli. Non riconquisti la fiducia con gli ultimi due mesi. Io non avrei ricominciato con Inzaghi, l’avrei esonerato“, ha dunque concluso Cassano.

Poi la stoccata finale: “Non mi piace Inzaghi. Non è da Inter. Mi annoia“. Secondo Cassano, Sanchez ha lasciato l’Inter per colpa di Inzaghi. E l’allenatore dell’Inter sarebbe anche responsabile dell’addio di Gosens, dell’errato acquisto di Correa e del non arrivo di Dybala.

Non da Inter: i nei Correa e Sanchez

“Dobbiamo dire che Inzaghi ha fatto passare la voglia e ha mandato via Sanchez e ora l’ha ripreso“. Dopodiché Cassano ha ricordato come l’Inter abbia fatto un investimento importante per prendere Asllani, un giocatore che Inzaghi non sfrutta. “E poi Gosens che è andato via. Anche Correa, che l’ha voluto lui…”

“E c’è da dire che Inzaghi ha spinto per prendere Lukaku e non Dybala l’anno scorso. C’è qualcosa che mi sfugge: continuo a dirlo dopo le prime due partite stupende, Inzaghi non è un allenatore da Inter e non è migliorato, mi annoia perché fa sempre i soliti cambi“.

La vede diversamente Bobo Vieri, il padrone di casa: “Non cambierà mai il suo 3-5-2, deve migliorare la comunicazione perché l’Inter, come Milan e Juve, deve vincere tutte le partite e non esiste dichiarare robe del tipo: ‘Ho inserito tizio per non prendere ripartenze’. Contro la Samp che era ultima! Ecco, da questo punto di vista doveva crescere e penso l’abbia capito. Credo sia migliorato“.