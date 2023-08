DIRETTA Sorteggio gironi Champions: ecco le avversarie dell’Inter

By

La squadra di Inzaghi, finalista della passata edizione, è inserita in seconda fascia. In prima il Napoli, in terza Milan e Lazio

A Montecarlo vanno in scena i sorteggi dei gironi di Champions League. L’Inter di Inzaghi, finalista della passata edizione, è in seconda fascia assieme ad Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Real Madrid, Lipsia, Porto e Manchester United.

I pericoli maggiori per i nerazzurri sono ovviamente tutti in prima fascia, dal Barcellona al Bayern Monaco passando per il PSG di Skriniar fino al Manchester City di Guardiola contro il quale ha perso la finale di Istanbul.

Naturalmente Lautaro e compagni non possono finire nello stesso gruppo del Napoli, in prima fascia, nonché di Lazio e Milan collocate in terza.

PRIMA FASCIA

Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, NAPOLI, Psg, Siviglia



SECONDA FASCIA

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, INTER, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid



TERZA FASCIA

LAZIO, MILAN, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, PSV Eindhoven, Copenaghen



QUARTA FASCIA

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys, Anversa

In diretta su Interlive.it, a partire delle ore 18, i sorteggi dei gironi di Champions che prenderanno il via il 19 e 20 settembre.

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE

18:00 – Tutto pronto per il sorteggio. Sul red carpet il presidente UEFA Ceferin, Michele Uva con Beppe Marotta, Zanetti, Luis Figo, Boniek, Baresi e Massaro.

18:02 – Comincia la cerimonia ufficiale del sorteggio con l’inno della competizione suonato live.

18:16 – Sale sul palco Giorgio Marchetti, segretario generale della UEFA, per spiegare il regolamento del sorteggio dell’ultima Champions League a 32 squadre.

18:23 – La prima squadra estratta è il Bayern Monaco che finisce nel gruppo A. Gruppo B per il Siviglia.

18:24 – Il Napoli è assegnato al gruppo C. Il Benfica è nel gruppo D.

18: 27 – Il Feyenoord è testa di serie del gruppo E. Il PSG è nel gruppo F. Il City va nel gruppo G e il Barcellona nel gruppo H.

18:28 – Parte il sorteggio della seconda fascia, quella dell’Inter. Borussia Dortmound nel gruppo F (con il PSG).

18:32 – Arsenal nel gruppo B. Atletico nel gruppo E. Il Manchester United finisce nel gruppo A, col Bayern.

18:34 – Lipsia nel gruppo G insieme al Manchester City. Ecco poi il sorteggio per l’Inter: i nerazzurri finiscono nel gruppo D col Benfica. Bene così!

18:36 – Il Real Madrid nel gruppo C, quello del Napoli. Il Barcellona (H) prende il Porto.

18:37 – Ora è il turno della terza fascia, quella che include le altre due italiane: Lazio e Milan.

18:39 – I rossoneri assegnati al gruppo F, insieme al PSG e Borussia Dortmund. Lo Shakhtar Donetsk va nel gruppo H con Porto e Barcellona. La Stella Rossa entra nel gruppo G con City e Lipsia. PSV nel gruppo B.

18:43 – Il Salisburgo entra nel gruppo D con Benfica e Inter. La Lazio è nel gruppo E con Feyenoord e Atletico.

18:44 – Gruppo A per il Copenhagen (con Bayern e Manchester United). Il Braga è la terza squadra del gruppo C, con Napoli e Real.

18:45 – Partono gli abbinamenti della quarta fascia. Real Sociedad nel gruppo D con Benfica, Inter e Salisburgo.

18:48 – Tocca al Milan la squadra più dura della quarta fascia: il Newcastle.

18:50 – Il Galatasaray di Icardi nel gruppo A con Bayern, United e Copenaghen. L’Union Berlin di Gosens e Bonucci nel gruppo del Napoli. Young Boys nel gruppo del City.

18:52 – Celtic nel gruppo E, quello della Lazio. Lens con Siviglia, Arsenal e PSV.

GIRONE INTER:

BENFICA (POR)

INTER (IT)

SALISBURGO (AUS)

REAL SOCIEDAD (SPA)