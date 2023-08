Pavard: “Voglio vincere lo Scudetto. Ecco cosa mi ha detto Thuram”

Le prime parole di Pavard da neo calciatore dell’Inter. Il francese è l’acquisto più costoso, con riferimento alla sola Serie A, di questo calciomercato estivo

“L’Inter è un club vincente, io gioco a calcio per vincere e per questo sono venuto qui”. Pensieri e parole di Pavard, le prime ufficiali da neo calciatore nerazzurro. Il club di viale della Liberazione ha investito per lui oltre 30 milioni di euro, garantendogli un ingaggio di circa 4,5 milioni netti bonus esclusi fino a giugno 2028.

In nerazzurro trova Marcus Thuram, suo compagno di Nazionale: “Ci siamo scambiati diversi messaggi – ha detto a Inter Tv l’ex Bayern – Mi ha raccontato che qui l’atmosfera è fantastica, che l’Inter è un top club. Sono felice di essere arrivato in una società di così spessore. Arrivo con un obiettivo ben preciso: dimostrare di poter dare il massimo. Voglio vincere lo Scudetto – ha aggiunto – in modo da fissare la seconda stella sulla maglia dell’Inter. Vivo per vincere trofei, e questa cosa è importante sia per i tifosi che per tutto il club. Ruolo? Sono arrivato per giocare come difensore – ha risposto in conclusione Pavard, che nella sua bacheca vanta un Mondiale e una Champions League – ma posso anche agire da terzino in una difesa a quattro”.