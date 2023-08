Permanenza o nuova cessione, decisione presa su Sensi

Già da un paio di settimane l’Inter ha preso una decisione definitiva sul futuro di Stefano Sensi. Dirigenti e allenatore hanno le idee chiare

Dopo la buona annata a Monza e le ottime prestazioni offerte durante il precampionato con l’Inter, Stefano Sensi ha convinto staff tecnico e dirigenza, da qui la decisione di offrire al ventottenne nato a Urbino un’altra possibilità. Conta ovviamente anche il fatto che non siano pervenute offerte interessanti, né per il club e né per il giocatore.

Ne parla anche calciomercato.it, secondo cui la l’Inter ha preso la sua decisione su Stefano Sensi: “La dirigenza di Viale della Liberazione ha sciolto le riserve sul futuro del classe ’94, che resterà quindi alla corte di Inzaghi“.

Eppure c’è chi parla di possibili sorprese last-minute o last-second. Secondo questo tipo di prospettiva, il mercato dell’Inter potrebbe essere ancora aperto, anche dopo l’arrivo di Pavard. In ballo ci sarebbero tre nomi: Sensi, Agoumé e Asllani. Pare infatti che Inzaghi potrebbe star continuando a richiedere un centrocampista fisico per poter completare la rosa.

L’Inter, che ha in batteria già sette centrocampisti (compreso Agoumé), potrebbe anche accontentare il mister, a condizione di trovare la giusta opportunità low-cost sul mercato. Sensi, dunque, di fronte a un’offerta interessante, potrebbe anche uscire, per far spazio a un altro mediano, più funzionale per il gioco di Inzaghi.

La decisione sul futuro di Sensi e il nodo Agoumé

Finora Sensi ha ricevuto qualche sondaggio dall’Italia e dall’estero, ma nessuna di queste offerte ha suscitato il suo interesse. E pare anche che il tecnico piacentino, pur continuando ad aver bisogno di un centrocampista fisicamente più strutturato, ritenga ancora l’ex Monza un elemento tecnicamente prezioso. Quindi, sembra assai complicato che Sensi possa partire subito. Nel caso se ne potrebbe riparlare d’inverno, ma solo a patto che il giocatore abbia già rinnovato il contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2024. Lucien Agoumé è stato portato da Inzaghi in panchina in Sardegna, per la seconda sfida di Serie A. Ciò significa che il centrocampista francese, dopo essere stato per qualche settimana fuori progetto (in vista di un’imminente cessione), è tornato a essere preso in considerazione dall’allenatore. Il ragazzo è ancora cedibile. Qualora arrivasse un’offerta intorno ai 5 milioni, l’Inter lo venderebbe senza troppi indugi. Su questo non ci sono dubbi. Dato però che le possibilità di trasferimento stanno scemando con l’avvicinarsi della conclusione della finestra di mercato, l’ex Spezia potrebbe anche vestire i panni del mediano fisico che occorre a Inzaghi come settimo centrocampista. Asllani chiede più spazio

Secondo alcune voci non confermate Kristjan Asllani avrebbe potuto chiedere nei giorni scorsi alla dirigenza nerazzurra di valutare l’ipotesi di farlo partire in prestito. Il ragazzo, in tal senso, avrebbe motivato la sua richiesta con l’esigenza di giocare un po’ di più.

Lo scontento dell’albanese sarebbe venuto a galla allorquando, a Cagliari, Inzaghi ha comandato l’ingresso di Sensi negli ultimi minuti al posto di Mhkitaryan. Asllani, essendo un 2002, sa di dover trovare una certa continuità per poter crescere. E finora, la partenza di Brozovic, che avrebbe dovuto porlo nelle gerarchie come alternativa principale a Calhanoglu, non gli ha comunque permesso di trovare spazio.

Il ragazzo teme di essere ancora la sesta scelta dell’allenatore. Per questo si parla di un possibile scambio di prestiti. L’Inter starebbe infatti pensado all’opportunità di prendere per un anno Maxime Lopez dal Sassuolo (giocatore che sembra in rapporti non ottimali con lo staff tecnico e la dirigenza), cedendo quindi a titolo temporaneo l’albanese ai neroverdi.

Intanto si continua a suggerire che Marotta stia trattando anche Ndombele, centrocampista francese di origini congolesi, ora al Tottenham ma con un passato di successi al Napoli.