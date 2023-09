Dal Real al Real, il possibile sostituto di Dumfries sfida l’Inter

Da un Real all’altro Real: un laterale proposto nei mesi scorsi come sostituto di Dumfries sfiderà presto i nerazzurri. La situazione

Il classe ’95 Alvaro Odriozola ha lasciato il Real Madrid, e finalmente a titolo definitivo: l’ex Fiorentina è stato ceduto poco fa ufficialmente (per circa 3 milioni di euro) alla Real Sociedad, e dunque sarà presto un avversario dell’Inter in Champions League. Si chiude così dopo un quinquennio poco entusiasmante l’avventura nei Blancos del terzino destro spagnolo, che nel 2018 era stato acquistato proprio dalla Real Sociedad.

Il difensore, quest’estate, era stato valutato anche dalla Fiorentina (la sua ex squadra), dalla Juventus e dal Napoli (come vice-Di Lorenzo). Ed era stato accostato all’Inter come possibile sostituto di Denzel Dumfries quando pareva necessario il sacrificio dell’olandese per sanare il buco nel bilancio.

In realtà, già a fine giugno, girava voce che il laterale non avesse alcuna voglia di un ritorno in Serie A. L’esterno basco avrebbe infatti sempre puntato a tornare alla Real Sociedad, squadra in cui è cresciuto.

Desde hace unas horas fantaseo con los haters de #Odriozola no celebrando el gol de Álvaro que dará su próxima Copa a la #RealSociedad. No seas uno de ellos. Me romperé las manos a aplaudirle en Anoeta cuando ellos pretendan abuchearlo. ¡Álvaro uno di noi! Gora #Reala! pic.twitter.com/ES1azo8wix — Txuriurdindarra (@Txuriurdindarra) September 2, 2023

E dato che il giocatore proprio non rientrava nei piani di Ancelotti, già si era capito che il club avrebbe alla fine, in mancanza di offerte più interessanti, accontentato le richieste dell’ex Fiorentina. L’Inter è comunque spettatrice interessata dell’affare, e non solo per i contatti passati. Il punto è che Odriozola giocherà nella squadra basca che presto, il 20 settembre, affronterà l’inter in Champions nel primo match dei gironi.

Dunque, uscito dal Real Madrid, Alvaro Odriozola, è già alla Real Sociedad, che intanto ha ceduto un altro terzino destro, chiuso appunto dall’ex Fiorentina. Si tratta di Alex Sola. Il difensore spagnolo, ventiquattro anni, è passato in prestito per una stagione all’Alaves.

Oggi parecchi tifosi nerazzurri faranno attenzione alla sfida in programma fra Real Sociedad e Granada. Bisogna studiare l’avversario e capire quali possono essere gli elementi più pericolosi.

I due tecnici dovrebbero optare per lo stesso modulo. Questa la formazione ufficiale per la Real Sociedad: in porta Remiro, difesa a quattro con Traore, Zubeldia, Le Normand e Tierney, a centrocampo Mendez, Zubimendi, Merino e Barrenetxea, in attacco la coppia Kubo e Oyarzabal.

L’ex Inter felice al Barcellona: Cancelo realizza il suo sogno

Dalla Spagna arriva un’altra notizia su un laterale destro connesso, per questioni ormai storiche, cioè passate, al mondo Inter. Si tratta di Joao Cancelo, che negli ultimi minuti disponibili, dopo un finale thriller, si è trasferito al Barcellona.

A un certo punto pareva che l’affare si fosse irrimediabilemente bloccato, con la storiaccia del povero portoghese bloccato in aeroporto: si vociferava che i blaugrana non avessero più disponibilità economica per chiudere la trattativa.

Tutto si è risolto per il meglio. E così Cancelo, allontanatosi dal nemico Guardiola, è tutto felice e contento in Catalogna. Le sue prime parole da giocatore blaugrana sono state riportate da Mundo Deportivo: “È un sogno diventato realtà. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei amici e mia madre, che mi guarda dal cielo. Sapeva che volevo giocare qui…”

“Il Barça è sempre stato il club dei miei sogni, volevo giocare qui“, ha detto l’ex Inter e Juve. “Io mi identifico molto con la cultura che hanno i blaugrana. Il Barcellona è il miglior club in cui essere adesso. Sono molto emozionato“.