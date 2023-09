Inter avvisata: pioggia di big sul supertalento

Adescato in Sud America un nuovo talento pronto ad esplodere sul mercato europeo nel prossimo futuro, anche l’Inter in corsa come il Barcellona su Jurado

Non c’è mai stato attimo in cui gli occhi degli osservatori nerazzurri hanno distolto l’attenzione dai profili in ascesa nei campionati sudamericani tanto cari alla storia di un club affine al calcio esotico dell’altro emisfero.

Inter è stata spesso sinonimo di traguardi condivisi proprio assieme a grandi nomi del calcio argentino, colombiano, brasiliano, uruguaiano. E anche nel prossimo futuro potrebbe esserci ancora una pesca proficua. Questa volta su suolo messicano: il nome trapelato negli ultimi giorno è quello di Heriberto Jurado, giovanissimo esterno sotto contratto con il Club Necaxa.

Jurado piace in Europa, Barcellona già propositivo per l’acquisto

Ad averlo adescato in prima battuta, però, è stato il Barcellona di Xavi. Stando alle informazioni raccolte dal portale ‘fichajes.net’ sulla base di indiscrezioni trapelate proprio dal campionato messicano, il calciatore sarebbe stato invitato ad aggregarsi alla formazione blaugrana già nel corso della sessione estiva da poco conclusa.

Sarebbe stata presentata anche una bozza d’offerta intorno ai 10 milioni di euro da far fruttare la prossima estate, nel 2024. In crescita la concorrenza per accaparrarsi le sue prestazioni con l’Inter che, almeno per il momento, sembra essere in coda alla lunga lista di realtà europee già presenti. I ‘Culers’ sembrano essere comunque un passo avanti al resto delle pretendenti.