DIRETTA Serie A, Inter-Fiorentina: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida la Fiorentina nella terza giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita la Fiorentina al ‘Meazza’ in una gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Ultima partita prima della sosta per le Nazionali che sarà diretta dall’arbitro Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalle vittorie senza subire gol contro il Monza e contro il Cagliari, entrambe per 2-0, vanno a caccia del terzo successo di fila per restare a punteggio pieno e presentarsi nel migliore dei modi al derby contro il Milan in programma alla ripresa del campionato. Dall’altro i viola di Vincenzo Italiano, galvanizzati dalla rimonta di giovedì contro il Rapid Vienna che è valsa l’accesso alla fase a girone di Conference League, puntano al successo che vorrebbe dire sorpasso in classifica. La gara sarà trasmessa in tv, su tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. La passata stagione i gigliati si imposero con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Giacomo Bonaventura. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.