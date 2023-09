Inter a caccia dell’erede di Mkhitaryan: tre i nomi per il 2024

L’armeno dispone di un solo ed ultimo anno di contratto con l’Inter. Sono già partite le ricerche al suo potenziale erede. Occhio a questi tre candidati

Nonostante la notevole età sulle spalle, trentaquattro candeline per lui, Henrikh Mkhitaryan sta continuando a rendersi protagonista di ottime cose con indosso la maglia dell’Inter.

Già nella passata annata, infatti, l’ex Roma è stato in grado – complice tutta una serie di altre situazioni generali, naturalmente – di far sedere uno come Marcelo Brozovic in panchina e poi, c’è da dirlo, oltre ad aver già disputato ben 51 partite in quest’ultimo annetto circa (totalizzando 5 reti e 2 assist con questa casacca), in molti – per non dire tutti – si aspettavano di vedere Davide Frattesi titolare in queste prime due uscite e, invece, così non è stato.

Sia alla prima che alla seconda giornata di campionato, Simone Inzaghi ha di fatto gettato in campo dal 1′ lo stesso Mkhitaryan: costretto poi a uscire all’82 contro il Cagliari a causa di un problema al ginocchio.

Nonostante le sue notevoli prestazioni al rialzo, c’è da dire che, come già anticipato, l’armeno ha comunque una certa età sulle spalle, oltre che un contratto in scadenza con l’Inter: motivo per cui, proprio i nerazzurri, stanno già attuando tutta una serie di riflessioni a riguardo. Occhio, perciò, a questi possibili tre nomi candidati a poter raccogliere, eventualmente, l’eredità del classe ’89 in futuro.

Mkhitaryan è in scadenza: tre i nomi per sostituirlo. Occhio ad uno tra Nmecha, Cherki e Golovin

L’Inter continua ad interrogarsi sul futuro di Henrikh Mkhitaryan, calciatore che ha un contratto che cesserà di avere validità coi nerazzurri a giugno 2024.

Felix Nmecha, Rayan Cherki e Aleksandr Golovin, rispettivamente di attuale proprietà di Borussia Dortmund, Olympique Lione e Monaco. Questi i tre potenziali candidati a poter prendere in futuro il posto dell’armeno.

Il primo dei tre è un classe ’00, approdato in quest’estate alla corte di Edin Terzic, che si è già appropriato di una maglia da titolare dei gialloneri, totalizzando peraltro un assist alla prima giornata di campionato. Una mezz’ala pura box to box, per intenderci.

Passando al talento francese, classe ’03, in tanti abbiamo ormai imparato a conoscerlo in questi ultimi anni. Già nel giro della nazionale francese, Cherki – trequartista di piede mancino, legato al club francese sino a giugno 2025 – è uno dei talenti più cristallini del calcio europeo.

Sia Borussia che Lione, come ormai risaputo, sono però due botteghe carissime. Motivo per cui, avanzare in futuro eventuali trattative con entrambi, non sarà affatto facile.

Per il resto, anche Golovin – 27enne ex CSKA Mosca – non è da meno. Quello del russo è un profilo che, già anni fa, aveva attirato il fortissimo interesse della Juventus. Anche lui, così come Nmecha, è una mezz’ala dotata di uno splendido tiro da fuori e col vizio del gol. 8 reti per lui messe a referto nella scorsa annata in Ligue 1. Questi, perciò, i tre nomi da urlo che restano da dover tenere d’occhio in ottica 2024.