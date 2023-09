Da Darmian a de Vrij, Bergomi esalta la difesa: “Un computer”

By

Lo ‘Zio’: “Avversari sempre diversi e lui li sfida uno contro uno. Molto bene davvero”. Poi cita Pavard

Zero gol subiti nelle prime tre giornate, rischi corsi pochissimi. In questa Inter sta giocando un ruolo fondamentale il reparto arretrato. Inzaghi ha ritrovato un grande de Vrij, fin qui sempre titolare a causa dell’infortunio di Acerbi: “Non lo sta dicendo nessuno, ma in queste tre partite l’olandese ha giocato molto bene – ha detto a ‘Sky Sport’ Beppe Bergomi – Avversari sempre diversi e lui li sfida uno contro uno. Molto bene davvero”.

Nel reparto è stato aggiunto un certo Pavard, ma per il francese non sarà semplice togliere il posto – in maniera continua – a Darmian, titolare inamovibile ormai da quasi un anno: “È un computer – il complimento dello ‘Zio’ al 36 nerazzurro – Con la Fiorentina due cross senza uscita di Sommer e lui subito pronto a chiudere. Pavard prenderà sicuramente il suo posto, ma Darmian è un computer”.