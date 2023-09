Dall’Inter alla Juve: 25 milioni e si chiude l’affare

By

Calda la pista per il terzino francese del Galatasaray su cui aveva messo gli occhi anche l’Inter, ora sarebbe la Juventus in vantaggio per la chiusura dell’affare

Inter e Juventus, due destini spesso condivisi dalla stessa voglia di ambire al massimo risultato possibile in stagione e svettare sul gradino più alto della classifica di Serie A.

Una condizione per tantissimi anni favorevole alla formazione torinese a tinte bianconere, mentre i nerazzurri della vicina Milano hanno saputo far di necessità virtù e hanno rialzato il capo nelle ultime stagioni. Dando spazio a tanti trofei vinti e mettendo in conto una preziosissima finale di Champions League.

Il cammino delle due realtà italiane sembra essersi ricongiunto in questa stagione perché entrambe punteranno senza troppi complimenti al titolo. Con la gravante che l’Inter dovrà affrontare anche la competizione europea, a differenza di una Juventus leggermente più fresca. Alla fine ciò che conterà sarà la mentalità. E nessuna delle due vorrà perdere terreno, questo è dato certo. A tal punto che alcune proiezioni di corridoio portano le attenzioni degli osservatori alla prossima sessione di mercato, quella invernale di riparazione. Perché lì, nel freddo della stagione, potranno esser messi a segno ulteriori colpi di rinforzo utili a svoltare definitivamente i progressi fino a quel momento compiuti.

Boey tra Inter e Juventus, bianconeri tentati dal bis a gennaio

Stando alle ultime informazioni promosse da ‘Itibarhaber’, soprattutto la Juventus avrebbe messo gli occhi su un talento in rapidissima crescita oggi a corte del Galatasaray. Si tratta del terzino francese Sacha Boey, prodotto del vivaio del Rennes con la cui maglia ha esordito nel professionismo un paio di stagioni or sono.

La dirigenza bianconera aveva persino cercato di strappare il calciatore dalle grinfie del club turco negli ultimi giorni conclusivi della sessione estiva, senza tuttavia trovare la strada spianata. Rigettata dunque la proposta da 25 milioni di euro, nonostante nel mezzo dei vertici societari giallorossi ci sia stato chi aveva dato il proprio consenso alla buona riuscita dell’operazione.

Nonostante non ci siano ancora conferme su quella che potrebbe essere la strategia bianconera per il futuro, la Juventus appare comunque intenzionata a riprovarci ancora. Con l’Inter che potrebbe restare a guardare visto che la corsia esterna destra sembra esser stata già coperta. Ma Juan Cuadrado resta pur sempre un profilo a breve termine. Per cui mai dire mai.