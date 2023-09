Scambio alla pari con Asllani: ecco tutti i dettagli

Il retroscena svelato dopo che l’Inter ha chiuso il colpo Klaassen a parametro zero agli sgoccioli della sessione estiva di mercato, di mezzo c’era il centrocampista Asllani

Non è più un segreto. Nel giro di pochissime ore l’Inter ha chiuso il colpo Davy Klaassen come fosse un blitz di fine sessione di mercato, suscitando grande stupore e contentezza nell’ambiente nerazzurro.

Ma l’apparenza inganna: tutto merito del durissimo lavoro svolto dalla dirigenza nel corso dei mesi precedenti, quando il centrocampista olandese era in scadenza di contratto con l’Ajax dopo aver disputato una stagione ad alti livelli come da sua abitudine.

La buona riuscita di questo affare ha dunque completato in via definitiva il reparto mediano a disposizione di Simone Inzaghi. Eppure, nel caso in cui non fosse andato in porto, uno degli uomini chiesti proprio dal tecnico piacentino per la passata stagione – e riconfermato anche in quella attuale – avrebbe giocato un ruolo di pedina di scambio per raggiungere un altro calciatore piuttosto seguito dall’Inter nel corso delle settimane di mercato. Il destino di Kristjan Asllani sembrava dunque segnato.

Asllani per Maxime Lopez, idea di scambio non riuscita: Klaassen ha salvato l’albanese

Al suo posto, l’Inter avrebbe voluto raggiungere il centrocampista Maxime Lopez. Un affare ben visto anche dalla stessa dirigenza nerazzurra.

Per Asllani sarebbe stato probabilmente un passo indietro notevole per la sua crescita professionale, non vedendo nel Sassuolo una pista degna di nota. Infine il mercato ha sbrogliato da sé una matassa intricata e Maxime Lopez, lasciato il club nero-verde, ha firmato per la Fiorentina.