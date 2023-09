Da Acerbi a Sensi, le ultime da Appiano con vista derby

By

Senza diciassette nazionali, l’Inter è comunque tornata ad allenarsi per prepararsi al derby: ci sono novità sulle condizioni di Francesco Acerbi e Stefano Sensi

Alla ripresa del campionato, dopo la pausa Nazionali, c’è in programma l’attesissimo derby contro il Milan. Inzaghi è già al lavoro ad Appiano Gentile con i pochi uomini rimasti a disposizione. Ma ci sono comunque ragioni per sorridere. L’allenatore nerazzurro, fresco di rinnovo, ha infatti ritrovato sia Acerbi che Sensi, entrambi recuperati dagli infortuni subiti.

La parentesi delle Nazionali pesa insomma parecchio in vista della preparazione del derby, ma la stessa situazione di Inzaghi è vissuta anche da Pioli. Il tecnico del Milan dovrà fare a meno di 15 giocatori. Lunedì riavrà a Milano Kjaer, Reijnders e Jovic, e il giorno dopo torneranno Leao, Bartesaghi e Krunic. Poi giovedì è la volta dei francesi, con Giroud, Maignan e Theo, di Tomori, Thiaw, Chukwueze e Okafor. Gli ultimi ad arrivare saranno gli statunitensi Pulisic e Musah.

Inzaghi, che riavrà a disposizione Asllani, de Vrij e Dumfries lunedì, e tutti gli altri a scaglioni da martedì in poi, può sorridere per un paio di buone notizie. L’allenatore nerazzurro ha infatti recuperato sia Acerbi che Sensi. Il difensore è tornato ad allenarsi a pieno regime, dopo aver saltato di netto le prime tre gare ufficiali della stagione per un problema al polpaccio.

L’ex Lazio sarà dunque tra i convocati per il derby contro il Milan alla ripresa. Probabilmente siederà in panchina, dato che de Vrij finora si è comportato benissimo e ha dato solidità alla difesa senza mai sbagliare un intervento.

Inzaghi recupera Acerbi e Sensi: buone nuove da Appiano

Dopo le vittorie contro Monza, Cagliari e Fiorentina, Inzaghi vuole vincere anche contro il Milan il prossimo 16 settembre, sia per confermare le buone prestazioni dell’avvio di campionato che per staccare l’altra squadra a punteggio pieno in classifica.

Oltre ad Acerbi, l’allenatore emiliano sta già lavorando anche con il centrocampista Stefano Sensi. L’ex Monza, che nei prossimi mesi potrebbe rinnovare o svincolarsi, si è allenato parzialmente con i compagni nella giornata di mercoledì. In mattinata ha lavorato da solo, poi nel pomeriggio si è aggregato al resto della squadra.

Aveva saltato l’ultima gara contro la Fiorentina per un lieve affaticamento muscolare che aveva allarmato tifosi e staff tecnico. Sensi è un giocatore delicato, la cui storia sportiva è costellata da lunghi stop. Anche per questo, probabilmente, è stato escluso dalla lista per la fase a gironi di Champions League.

Le preoccupazioni di Inzaghi e i dubbi di Scaloni

Quali sono dunque le preoccupazioni di Inzaghi in vista del derby Inter-Milan? Il problema più assillante per il tecnico rimamanda al ritorno dei sudamericani. Alcuni giocatori dell’Inter arriveranno a Milano due giorni prima del derby, e dopo tantissime ore di volo.

Il tema delle soste nazionali è sempre molto delicato. Si pavantano infortuni, affaticamenti e jat-lag. Lautaro Martinez potrebbe tornare giovedì e avrà dunque poco tempo effettivo per prepararsi a una sfida così importante.

Si spera intanto che Scaloni inserisca Lautaro negli undici che affronteranno l’Ecuador, in modo da risparmiargli la difficile trasferta contro la Bolivia a La Paz tre giorni prima del derby. Il ct argentino ha fatto finora intendere di poter alternare Lautaro Martinez o Julian Alvarez. Chi dei due giocherà prima?

Ancora non si sa. Ma per l’Inter sarebbe ovviamente meglio che il Toro scendesse in campo domani, contro l’Ecuador. Si era anche ventilata l’opportunità di vedere entrambi gli attaccanti insieme, dato che per Scaloni i due possono anche giocare insieme… Ma contro l’Ecuador giocherà di certo solo uno dei due.