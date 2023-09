Inter, Zhang a Milano con un solo obiettivo

Il presidente dell’Inter pronto a sbarcare nel capoluogo lombardo per assistere al derby contro il Milan, ecco qual è la sua idea di calcio per il futuro

La presenza dell’impegno internazionale della rappresentativa italiana contro quella macedone, valevole per le qualificazioni al prossimo campionato europeo, non fa affatto scemare la voglia da parte del pubblico di assistere al primo derby stagionale di Serie A tra Inter e Milan in programma la prossima settimana.

Calciatori e staff sembrano già piuttosto carichi, come anche le rispettive dirigenze. Non ultimo il presidente nerazzurro Steven Zhang che per l’occasione ha deciso di fare immediato rientro in Italia al fine di non perdersi neppure un minuto della supersfida. Come se non bastasse, il frontman dell’Inter ha voglia di seguire i suoi uomini anche nel primo impegno ufficiale di Champions League contro la Real Sociedad per fare bottino pieno. Si spera anche di punti. Un segnale promettente da parte di Zhang a rinforzare la sua posizione nel pacchetto manageriale del club nerazzurro.

Zhang brama lo Scudetto, segnali all’Inter

Le sue intenzioni continuano ad essere delle più nobili nonostante ogni tanto il suo nome aleggi ancora nell’etere delle possibilità di cessione delle quote societarie. Questo sembra dunque essere l’ultimo dei suoi pensieri al momento, perché a lungo termine il presidente ha voglia di instaurare un progetto duraturo.

Partendo, come logico, dall’ottenere la seconda stella. Svelato dunque l’obiettivo principale di Zhang per questa stagione, non resta che attendere gli sviluppi di un’annata che sembra esser iniziata con il piede giusto. All’Inter le redini del proprio destino in tutte le competizioni cui prende parte.