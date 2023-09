Lukaku freddato subito: “Non lo sceglierei”. Poi il commento su Thuram

By

Parole aspre di Frey su ‘TvPlay’ sul parallelo tra Lukaku e Dia, poi l’ex portiere si sbilancia sull’affare Thuram chiuso dall’Inter in estate

L’Inter ha complessivamente svolto un ottimo lavoro sul mercato, scovando elementi degni di una rosa già prestante ma priva di profili indispensabili alla corsa Scudetto. Questa profondità in rosa consente al tecnico Simone Inzaghi di analizzare con più tranquillità ogni situazione prima di un importante match, come nel caso del prossimo weekend quando i nerazzurri incontreranno di nuovo il Milan per l’ennesimo derby della loro storia.

In vista dell’incontro, l’ex portiere Sebastian Frey ha detto la sua nel corso di una recente intervento su ‘TvPlay’: “Sarà una bellissima partita e non finirà sullo 0-0. Per il tipo di gioco offerto metto davanti l’Inter al Milan“. Tra i protagonisti potrebbe esserci Marcus Thuram, un calciatore in continua crescita che si è già ben inserito negli schemi tattici del tecnico piacentino. “Giocatore tecnico e veloce, mi aspetto ancora molto da lui“, ha commentato.

Da Lukaku a Thuram, Inter ancora competitiva

Nulla da temere per Lautaro Martinez e i suoi nuovi compagni di reparto, dopo l’addio di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, infatti, ha detto addio alla formazione nerazzurra facendo rientro soltanto in via temporanea al Chelsea, prima di passare alla Roma di José Mourinho.

Anche su questo Frey ha voluto far trasparire la sua opinione, lasciando intendere che l’ex Inter ha perso un po’ di quella magia avuta negli anni precedenti. “In un parallelo con Dia, sceglierei quest’ultimo. Lukaku ha avuto tanti problemi fisici e quando si ferma ha bisogno di tanto tempo per recuperare la condizione. Oltretutto le reazioni dei suoi compagni hanno fatto capire quanto abbia sbagliato, perciò investire su un calciatore del genere potrebbe portare problemi“, ha suggerito Frey.