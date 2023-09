Affare rinviato nel 2024: Dumfries, 40 milioni ed ecco l’erede

L’Inter potrebbe aver già individuato il potenziale erede dell’olandese, valutato dai nerazzurri sui 35-40 milioni. Svelato il possibile scenario di mercato

Denzel Dumfries, in quest’inizio di campionato, ha dato totalmente un’altra impressione ai tifosi interisti: rimasti, giustamente, impressionati dalla sua ottima partenza.

1 gol e 1 assist in appena 2 presenze: è questo ciò che recita, attualmente, la tabella di marcia dell’olandese, dato per più e più volte per partente nel recente passato e, invece, così non è stato.

Quasi a sorpresa, il classe ’96 è rimasto a Milano e c’è chi, inizialmente, ha pensato che potesse essere Juan Cuadrado ad appropriarsi, immediatamente, di una maglia da titolare al posto di Dumfries. Evidentemente però, dalle prime impressioni, pare che la presenza del colombiano stia facendo solamente che bene all’ex Psv: colui che, probabilmente, ha già avvertito un certo odore di concorrenza.

Da dire che, già in passato, l’Inter aveva adocchiato in Tajon Buchanan l’ideale e potenziale erede dell’attuale numero 2 nerazzurro: la cui partenza, in un futuro prossimo, non è affatto da escludere. Occhio, perciò, a questo ipotetico scenario.

L’Inter non molla la presa per Buchanan: sarà lui l’erede di Dumfries nel 2024?

Tajon Buchanan è uno di quei nomi su cui l’Inter ha, da tempo, posto tutta la propria attenzione senza, di fatto, averlo ancora mollato.

I nerazzurri restano, infatti, tutt’ora sulle tracce del canadese, in questo momento a difesa dei colori del Club Brugge sino a giugno 2025. Il piano dell’Inter potrebbe, però, essere questo: ossia liberarsi di Denzel Dumfries nella prossima estate – con la ‘Beneamata’ che spera di arrivare a cedere il calciatore in questione per una cifra compresa tra i 35-40 milioni di euro – per poi reinvestire parte di quella somma su Buchanan.

Il classe ’99, dal canto proprio, viene valutato dai belga per una cifra, su per giù, attorno ai 20-25 milioni di euro. Anche vero, però, che in questa determinata annata, il prezzo dell’ex New England Revolution potrebbe anche finire per salire.

Potenziale affare che, in ogni caso, potrebbe anche essere stato solamente rimandato a estate 2024. L’Inter, naturalmente, confida in una splendida annata da parte di Dumfries: così da poterlo cedere ad un prezzo vantaggioso attuando, a quel punto, una fruttuosa plusvalenza.

Da sottolineare il fatto che Buchanan piace perché giovane e con uno stipendio sui 600 mila euro + bonus.