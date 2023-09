Una diga per il centrocampo: nuovo affare Inter in Argentina

Marotta potrebbe aver indirizzato le proprie antenne in direzione Sudamerica: location in cui milita un suo possibile osservato speciale. Gli scenari futuri

A finestra di calciomercato estiva conclusasi ormai del tutto, l’Inter guarda ora solo ed esclusivamente in direzione dei prossimi appuntamenti sul campo.

E’, infatti, in programma nella giornata di domani Inter-Fiorentina: big match che si disputerà al ‘Meazza’ e che prenderà, precisamente, il via alle ore 18:30. Nerazzurri che sono chiamati a smuovere ulteriormente la propria classifica cautelandosi, al tempo stesso, nel miglior modo possibile da un qualsiasi attacco della ‘Viola’.

Ciò non toglie, però, che pur trovandoci in un periodo dell’anno in cui la finestra di calciomercato estiva è da considerarsi ormai conclusa, nuove e possibili trattative non possano ugualmente prendere piede.

E’ il caso dell’Inter: società che, nelle persone di Marotta e Ausilio in primis, potrebbe aver già incominciato a monitorare la situazione di Rodrigo Villagra, giovane centrocampista che quest’oggi milita in prima divisione argentina, in ottica 2024.

Anche l’Inter sulle tracce di Villagra? Il focus sul giovane classe ’01 del Talleres

Rodrigo Villagra, mediano di attuale proprietà del Talleres – club che quest’oggi milita in Superliga, massima serie argentina – è un giocatore sulle cui tracce potrebbe esserci finita anche l’Inter.

Proprio i nerazzurri potrebbero, infatti, aver messo anche loro i propri occhi sul giovane classe ’01 natio di Morteros. Trattasi di un promettente mediano in grado di abbinare, quasi alla perfezione, entrambe le fasi ma che è da considerarsi prettamente un giocatore di rottura, che spezza il gioco insomma.

Villagra nasce, infatti, come un mediano di interdizione: un recupera palloni che permette poi alla propria squadra di ripartire immediatamente. In ‘stile Amrabat‘ per intenderci. L’argentino dispone, quest’oggi, di un contratto a lunga durata – valido sino al 31 dicembre 2026 – assieme al Talleres, sodalizio che è stato in grado di piazzarsi, recentemente, al secondo posto nel campionato di Superliga.

Cresciuto nelle giovanili del Rosario Central, Villagra potrebbe anche aver attirato le attenzioni dell’Inter – supponiamo – proprio per via delle sue caratteristiche, visto e considerato che, quest’oggi, ai nerazzurri, manca ancora un vero e proprio mediano di rottura lì in mezzo al campo (il nome che, più di tutti, piaceva a Marotta e Ausilio era quello di Kessie, approdato poi in Arabia). Occhio, perciò, a questo eventuale ed ipotetico affare in Sudamerica in ottica futura.