Dall’Inter ai bianconeri: tutto fatto, visite e firma

Nonostante i timidi rumors estivi, il suo futuro non sarà affatto in quel di Milano. Altra esperienza in A ma non con indosso i colori nerazzurri

Le attese sono state rispettate. L’Inter ha finalmente messo in atto, in quest’estate che si avvia ormai verso la fine, una campagna acquisti degni di nota.

Dodici nuovi volti (includendo Sanchez) sono, infatti, approdati ad Appiano con l’intento di fare ottima figura al cospetto di Simone Inzaghi: tecnico che, ora come non mai, potrà fare affidamento su una rosa di primissimo livello.

Lo testimoniano in primis gli arrivi di Marcus Thuram e Marko Arnautovic là davanti, ma anche quelli di gente come Sommer, Pavard, Cuadrado, Carlos Augusto e Frattesi, fino ad arrivare all’ultimo arrivato Davy Klaassen.

Proprio in questo determinato reparto sarebbe, infatti, potuto approdare un altro ex Juve: un calciatore che, ad essere sinceri, ha vissuto in prima persona questi ultimi anni di Serie A al fianco di un altro club italiano, rigorosamente di fede bianconera.

Sì, stiamo parlando proprio di Roberto Pereyra: giocatore il cui contratto con l’Udinese è scaduto a inizio estate e che, da quel momento in poi, è poi stato dato per più e più volte in orbita Inter.

Niente da fare però. Nonostante i timidi rumors estivi che lo vedevano vicino all’approdo a Milano, l’argentino è poi rimasto svincolato per tutto il resto dell’estate fino al momento in cui non si son fatti nuovamente avanti i friulani.

Pereyra-Udinese, al via l’avventura 3.0: l’argentino ha già sostenuto le visite

Roberto Pereyra torna ufficialmente all’Udinese dopo aver trascorso questi ultimi tre anni alla corte bianconera.

L’argentino, rimasto svincolato per due abbondanti mesi di tempo, torna al cospetto dei Pozzo a titolo prettamente gratuito. I friulani hanno, infatti, deciso di puntare nuovamente sull’ex Juventus tesserandolo per un altro anno di tempo.

Pereyra e l’Udinese hanno raggiunto l’intesa sulla base di un accordo annuale: tant’è che il classe ’91 ha già sostenuto in mattinata tutte le visite mediche di rito. Prevista, invece, ad ore la firma sul suo nuovo accordo coi bianconeri.

Sfumata, a questo punto, l’ipotesi Inter con l’ufficialità da parte dei friulani che dovrebbe arrivare a momenti.