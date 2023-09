Offerta nerazzurra, Marotta lo soffia a Giuntoli a gennaio

Con un’offerta a sorpresa Beppe Marotta sarebbe pronto a soffiare a gennaio un obiettivo dichiarato di Cristiano Giuntoli: è di nuovo guerra fra Inter e Juve

Chiuso il calciomercato estivo, l’Inter si organizza già per i prossimi colpi. L’idea di Marotta sembrerebbe essere quella di puntare su un giocatore da tempo seguito dal Napoli e poi da Giuntoli per la Juventus: si tratta di Koopmeiners, un forte tuttocampista che potrebbe essere approcciato già a gennaio.

Di certo, i dirigenti nerazzurri sono già proiettati alle trattative da imbastire e possibilmente chiudere nella prossima finestra di mercato, quella invernale. Pur limitati da risorse economiche ridotte, Ausilio e Marotta non hanno mai smesso di impegnarsi per allestire una rosa altamente competitiva. Gli acquisti recenti sembrano aver soddisfatto Inzaghi, ma c’è sempre spazio per nuovi, ambiziosi colpi.

L’unico paletto da rispettare è quello della sostenibilità. Ciò non significa che Zhang abbia rinunciato in partenza ad acquisti importanti. Come dimostrato dall’arrivo di Pavard, il presidente cinese è disposto a investire, dopo aver ceduto. E, in questo senso, potrebbe dare il suo ok anche a un nuovo acquisto organizzato per gennaio.

Piace molto Koopmeiners. Anche gli spagnoli di fichajes.net parlano di una possibile offensiva nerazzurra per strappare all’Atalanta il talentuoso centrocampista olandese.

Il duttile mediano venticinquenne piace però anche al Napoli, che ha provato a prenderlo ad agosto, e alla Juventus, che lo ha seguito per tutta l’estate. Giuntoli è stato frenato dalle altissime pretese della Dea: per meno di 50 milioni, l’Atalanta non è stata nuppure disposta a trattare.

Koopmeiners all’Inter: Marotta prova a sorprendere Giuntoli già a gennaio

Dopo aver rappresentato l’Olanda a vari livelli giovanili, Koopmeiners è stato convocato nella Nazionale olandese maggiore per la fase preliminare della Nations League nell’agosto 2020. In seguito ha fatto parte della squadra che ha partecipato alla Coppa del Mondo 2022. Centrocampista difensivo, mancino, abile tecnicamente e sicuro nell’impostazione del gioco, può piazzarsi un po’ ovunque nel reparto mediano. Gioca benissimo anche dietro le punte e da mezzala. A inizio carriera ha anche giocato come difensore centrale.

A Inzaghi piace perché è un giocatore di sostanza e qualità, e anche bravo a rendersi pericoloso in zona goal, con potenti tiri da fuori e calci piazzati. Come anticipato, però, servono almeno 50 milioni per prenderlo.

Sappiamo che il Napoli ha provato a rilanciare fino alla fine del mercato estivo per il gioiello di casa Atalanta, alla sua terza stagione in nerazzurro. Gasperini è contrario alla cessione. Crede che sia impossibile rimpiazzare un elemento simile, capace nel fare da filtro, nel registrare goal e assist e nel dirigere il gioco con invenzioni e sventagliate.

I tentativi infruttuosi di Napoli e Juve

Negli ultimi giorni di mercato pare che il Napoli abbia rilanciato fino a 47 milioni. Ma il presidente Percassi ha rifiutato. Per l’Atalanta l’olandese era ed è un incedibile, in quanto giocatore chiave nel 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini.

L’ex AZ è stato richiesto anche da Allegri, colpito dalle sue dieci reti segnate in Serie A e dalla sua duttilità. Come già detto, può giocare sia a centrocampo che sulla trequarti. Si era poi fatto avanti il Tottenham. E a quel punto la Dea ha deciso di blindarlo: il centrocampista ha firmato il rinnovo del contratto, che era in scadenza nel 2026, fino al 2027, con un adeguamento che lo porta ad essere tra i più pagati della rosa nerazzurra (2 milioni a stagione).

Come per Giuntoli, anche per Marotta le richieste economiche della società bergamasca sono un po’ proibitive. Per questo la stampa spagnola ipotizza una cessione eccellente in casa nerazzurra. Vale a dire che l’Inter potrebbe star valutando l’acquisto a gennaio dell’olandese in considerazione di una possibile cessione di un titolare. I nomi che circolano sono quelli di Barella e di Calhanoglu.