Grande partenza e spunta il retroscena: “Incedibile per Inzaghi”

Un nerazzurro, ad un passo dall’addio in estate, è poi rimasto all’Inter solo ed unicamente per volere del tecnico piacentino. Il punto

L’Inter ha inaugurato col botto la propria stagione. Tre vittorie su tre sono già state raccolte: successi che hanno fatto sì che proprio la squadra di Simone Inzaghi si piazzasse, attualmente, al primo posto della classifica di Serie A al pari del Milan.

Gli attuali vice Campioni d’Europa si trovano, infatti, in vetta alla classifica a pari merito coi ragazzi di Stefano Pioli e, la cosa che ‘attizza’ di più, è il fatto che proprio queste due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra nel giorno sabato 16 settembre alle ore 18 in occasione del ‘Derby della Madonnina’ della quarta giornata.

Al tempo stesso, ciò che sorprende, è proprio la continuità di rendimento avuta da alcuni componenti della rosa di Simone Inzaghi: in modo particolare quello di Lautaro Martinez, ma anche quello di qualche altro elemento, come ad esempio quello di Denzel Dumfries (solitamente uno dei più criticati in casa Inter).

A differenza di quanto ci si potesse immaginare, infatti, l’olandese è partito col botto mettendo a referto 1 rete e 1 assist con la sua Inter e confezionando, inoltre, anche altre 4 assistenze – in 2 sole gare – assieme alla propria Nazionale.

Complice l’arrivo di Cuadrado, c’è da dirlo, in molti alludevano inizialmente ad una potenziale bocciatura da parte di Inzaghi nei confronti dell’olandese e, invece, a quanto pare le cose stanno in tutt’altro modo. Scopriamo, a questo punto, questo particolare retroscena di mercato con l’ex Psv che, agli inizi dell’estate, è stato letteralmente ad un passo dall’addio da Milano.

Dumfries rimasto a Milano solo per volere di Inzaghi: l’intenzione dell’Inter era di cederlo

L’edizione odierna di ‘Libero‘ svela un particolare retroscena di mercato inerente a Denzel Dumfries: calciatore il cui destino avrebbe potuto essere del tutto diverso in questa estate.

La medesima fonte rivela, infatti, che l’intenzione dell’Inter era quella di ‘sbarazzarsi’ a tutti gli effetti dell’olandese: scenario poi non verificatosi più solo ed unicamente per volere di Simone Inzaghi. E’ stato proprio il tecnico piacentino, non a caso, a bloccare la cessione del giocatore.

In molti davano, infatti, Dumfries ad un passo dall’approdo in Inghilterra col ‘Re di Coppe’ che, come già anticipato, si è mostrato irremovibile in queso e, a quanto pare, potrebbe essere stato proprio questo, magari, a far scattare qualcosina all’interno della testa dell’ex Psv: apparso totalmente galvanizzato in quest’inizio di stagione sia con l’Inter che con la sua Olanda.