Blitz da 80 milioni: Inzaghi rischia grosso

60 più 20: con un blitz da 80 milioni il Real potrebbe inguaiare i piani di Simone Inzaghi, proprio ora che le cose cominciano a girare nel modo giusto

L’avvio di Denzel Dumfries in questa nuova stagione è stato esaltante. Goal e assist, in campionato con la maglia nerazzurra e in Nazionale con l’Olanda. E Simone Inzaghi, dopo due anni di prestazioni altalenanti da parte dell’ex PSV, può finalmente ritenersi soddisfatto del suo quinto a destra. Ma bisogna fare attenzione a quello che potrebbero combinare Real Madrid e Chelsea.

Carlo Ancelotti ha infatti bisogno di un nuovo laterale. E secondo più fonti spagnole il suo principale obiettivo potrebbe essere ancora Reece James del Chelsea. L’interesse è noto: il terzino inglese è presente già da un po’ di tempo nei radar del Real Madrid.

Per prenderlo, sempre secondo la stampa iberica, Florentino Perez potrebbe essere pronto a investire fino a 80 milioni. E cosa c’entra il destino di Reece James con quello di Dumfries? Facile: perdendo il suo laterale titolare, Pochettino sarebbe costretto a trovare un sostituto all’altezza. E il candidato principale individuato dalla dirigenza dei Blues è proprio l’olandese.

I rumors spagnoli disegnano dunque questo possibile intreccio di mercato. Un colpo da 80 milioni seguito da un blitz inglese in casa Inter. L’assalto del Real dovrebbe essere programmato per l’estate 2024. 80 milioni sul tavolo: 60 di parte fissa e 20 di bonus.

Dal Chelsea al Real per 80 milioni e poi blitz in casa nerazzurra

Ma siamo sicuri che il Chelsea si pieghi alla maxi proposta degli spagnoli? Reece James sta bene a Londra ma sa di poter ambire a unirsi a un club più vincente. È pronto, insomma, a raccogliere l’eredità di Carvajal.

Il Real, ovviamente, vuole comunque prima capire se l’inglese ha davvero recuperato al 100% dopo un’annata tormentata da troppi infortuni. Il primo grave infortunio al ginocchio risale all’autunno 2022. Poi si è infortunato di nuovo alla prima partita di ritorno, il 27 dicembre 2022, restando poi fuori dai giochi per altre quattro settimane. Ad aprile 2023 il club annunciò poi che James avrebbe saltato il resto della stagione per un problema al tendine del ginocchio.

Il Chelsea cercherà di trattenere il ventitreenne londinese, ma di fronte a un’offerta da 60 milioni di euro cash più 20 di bonus anche Todd Boehly potrebbe convincersi a lasciar andare il suo campioncino. Per tutelarsi, quindi, il Chelsea potrebbe tornare su Dumfries.

I londinesi hanno provato a trattare l’olandese già nel gennaio 2022, discutendone soprattutto con la Pimenta, la vecchia procuratrice di Dumfries. Le richieste nerazzurre erano però troppo alte. Dopo il Mondiale, Matotta aveva valutato Dumfries sopra i 50 milioni. Ora il prezzo si è dimezzato.

25 milioni di base: i Blues tornano su Dumfries

C’è da ribadire che l’olandese ha iniziato nel miglior modo possibile la nuova stagione. Continuando così, il suo prezzo dovrebbe dunque salire. Inoltre, l’Inter, per adesso, non ha più urgenza di cedere come un anno fa.

A fine stagione potrebbero di nuovo cambiare. Con Zhang ancora al comando, bisognerebbe mettere in conto un’altra cessione eccellente per finanziare il mercato. Così, se davvero dovesse concretizzarsi il trasloco a Madrid di Reece James, l’Inter potrebbe chiedere almeno 35-40 milioni di euro per Dumfries.

E la richiesta potrebbe essere più alta qualora il classe ’96 si confermasse sui livelli attuali. Il contratto di Dumfries scade a giugno 2025. Quindi non si tratterebbe nemmeno di una cessione con sconto motivato da un possibile addio a zero.

Anche James, nel lontano gennaio del 2020, ha rinnovato il proprio contratto coi Blues sino al giugno 2025. Inoltre il classe ’99 inglese, con la partenza di César Azpilicueta, è stato nominato capitano del Chelsea.