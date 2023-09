Tutta la verità in diretta: “Fuori dal progetto Inter”

Il retroscena dell’ex centrocampista di Inter, Roma e Cagliari sulla sua ultima esperienza in nerazzurro sotto l’ala di Conte

Tanti grandi calciatori hanno fatto la storia recente dell’Inter e buona parte di essi ricorda la rispettiva esperienza in nerazzurro con grande piacere. Anche laddove, dopo tanti anni di duro lavoro, non sarebbero più rientrati del progetto tecnico della stagione successiva.

È il caso dell’ex centrocampista belga Radja Nainggolan, simbolo della Roma e grande protagonista dell’Inter, dopo essersi fatto strada tra le file del Cagliari in Serie A. Quest’ultimo ha raccontato dei suoi ultimi attimi come calciatore nerazzurro ai microfoni di ‘Controcalcio’, sottolineando nello specifico il suo rapporto con l’allenatore entrante Antonio Conte che già diverso tempo prima lo aveva seguito e voluto quando allenava la Juventus.

Nainggolan-Conte, profondo rispetto nonostante l’addio all’Inter

“Lui sapeva cosa stava facendo, è un grande allenatore. Io non facevo più parte del progetto dell’Inter e lui è stato molto chiaro con me. Mi sono soltanto un po’ pentito di esser andato via con facilità perché a quei tempi c’era un direttore sportivo che avrebbe fatto di tutto per vendermi”, ha aperto il calciatore.

“Se solo avessi saputo che dopo qualche mese se ne sarebbe andato allora sarei rimasto volentieri. Purtroppo sono fatto così: non posso restare se qualcuno non mi vuole in squadra“, ha commentato Nainggolan con grande fermezza e un pizzico di rammarico sul retroscena di mercato.

Le sue gesta restano comunque fonte d’ispirazione per quanti lo hanno apprezzato, seguendo la sua grandissima motivazione e lo spirito di sacrificio che ne hanno contraddistinto una carriera ricca di soddisfazioni soprattutto dentro il rettangolo di gioco.