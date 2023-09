Niente rinnovo col Bayern: offerta Inter irrinunciabile

L’uscita di scena di Davies verso il Real Madrid potrebbe cambiare i piani del club bavarese ed optare per una soluzione a tinte nerazzurre, attenzioni su Dimarco

Il Bayern Monaco ha cambiato volto diverse volte nel corso degli ultimi anni, soprattutto dopo la partenza del suo centravanti numero uno Robert Lewandowski. Da quel momento in Baviera si sono alternati calciatori di spessore, facendo leva soprattutto sulla spinta delle corsie esterne. Ed infine, dopo una caccia estenuante, la dirigenza ha raggiunto l’accordo con il Tottenham per l’acquisto di Harry Kane intorno ai 100 milioni di euro.

Un investimento necessario per dare continuità ai risultati e sbloccare un nuovo ciclo di successi sotto la giuda di Thomas Tuchel. Il tecnico, entrato da poco in accordo con l’Inter per la cessione di Yann Sommer e Benjamin Pavard, potrebbe però presto perdere un altro suo elemento di assoluto valore. Si tratta del terzino sinistro Alphonso Davies, a due anni di scadenza di contratto e sempre più convinto di non rinnovarlo con il Bayern.

È suo desiderio intraprendere un nuovo cammino altrove e il Real Madrid potrebbe essere la destinazione più accreditata, specie per il netto calo di Mendy e l’adattamento di Camavinga ad un ruolo che Carlo Ancelotti vorrebbe affidare a chi come il canadese lavora egregiamente in entrambe le fasi di gioco.

Dopo Davies ecco Dimarco, tra rinnovo e dubbi Inter

Per coprire il buco lasciato da Davies, il Bayern è già all’opera con una serie di sondaggi a livello europeo. Tra i più grandi esterni del momento, oltre il solito Theo Hernandez bramato da mezza Europa, c’è il buon Federico Dimarco.

Quest’ultimo ha guadagnato la sua nomea a suon di grandissime prestazioni nell’arco delle ultime due stagioni disputate in nerazzurro e per Simone Inzaghi resta una pedina inamovibile. Chiaro è che l’Inter dovrà comunque far fede alle promesse stagionali e dunque è molto probabile che un altro big possa cambiare aria la prossima estate, a meno di clamorosi stravolgimenti di carattere economico interni alla società.

Dalla sua Dimarco potrà sfruttare il rinnovo di contratto – presumibilmente fino al 2028 – la cui firma è programma nei prossimi mesi, ma potrebbe trattarsi soltanto di un espediente. Al club nerazzurro spetterà comunque la decisione finale nel momento il Bayern, o qualsiasi altra big, dovessero palesare il proprio interesse per l’ex Verona.