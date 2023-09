Rescissione e firma immediata: non sarà dell’Inter

Dopo la comunicazione della risoluzione consensuale del contratto ecco la firma in SuperLig, nessuna chance per i club di Serie A fra cui l’Inter

Rinnovare un gruppo già performante ma penalizzato da alcune inevitabili perdite implica dover ampliare il proprio raggio operativo.

L’Inter ha infatti potuto sfruttare la grande rete di osservatori sparsi in giro per il globo alla ricerca dei profili ideali che potessero rimpiazzare gli esuberi. Altri calciatori, invece, sono stati direttamente proposti dalle rispettive entourage con la speranza che la dirigenza nerazzurra potesse dar loro ascolto.

Simone Inzaghi sapeva già da tempo come avrebbe voluto impostare la sua nuova squadra e non c’è mai stato tempo da dedicare a potenziali acquisti di scarso valore strutturale. Come nel caso dell’esterno offensivo Nicolas Pépé, fino a pochi giorni fa sotto contratto con l’Arsenal di Mikel Arteta.

Pépé subito svincolato e firma col Trabzonspor

L’ivoriano era stato prelevato dal club inglese nel lontano 2019 per una cifra vicina agli 80 milioni di euro dal Nizza ed etichettato come una delle promesse del Nord di Londra.

Il destino ha poi giocato brutti scherzi nei suoi confronti, tanto da scivolare anno dopo anno nelle retrovie gerarchiche del tecnico spagnolo. Nonostante qualche breve esperienza in prestito e l’ultimo anno di contratto in essere, Pépé ha voluto mettere fine alla sua esperienza in Premier League siglando con i responsabili dirigenziali dell’Arsenal la risoluzione consensuale.

Una volta immesso sul mercato, la sua entourage ha operato in suo favore nella speranza che qualche grande club potesse offrirgli una seconda occasione. Scartata l’Inter per scelte di carattere tecnico, la Serie A non è sembrata affatto convinta di poterlo ospitare per una serie di prestazioni discontinue. Infine il calciatore ha raggiunto l’accordo a parametro zero con il Trabzonspor, nel campionato di SuperLig turca.