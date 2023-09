Via libera per 90 milioni: occhi puntati in Premier

L’Inter potrebbe presto aprire alla cessione del proprio centrocampista Barella già il prossimo anno a fronte di una spesa ingente, nonostante l’importanza in rosa

Prima che il campionato arabo di Saudi Pro League rubasse la scena estiva per le ingenti operazioni di mercato chiuse nel giro di pochissime settimane a suon di svariate centinaia di milioni di euro, la Premier League restava lo scenario principale.

I club inglesi continuano comunque ad arricchirsi, anche per via dei continui cambi a livello societario sempre più slanciati da grandi magnati ed imprenditori. Motivo per cui non sarà una sorpresa che anche nel prossimo futuro potrebbe attestarsi in cima ai campionati europei per mole di denaro speso ed investimenti. Realtà già ben piazzate come Manchester United, Chelsea e Manchester City hanno il solo obiettivo di crescere e consolidarsi, pescando nuovi talenti un po’ dappertutto. Italia compresa.

Nonostante i passi avanti mossi dal campionato di Serie A, si resta comunque indietro e spesso – pur di battere cassa – le realtà nostrane tendono a venire incontro alle proprie esigenze economiche vendendo elementi preziosi in Premier League. Potrebbe essere il caso di Nicolò Barella la prossima estate.

Allarme Barella dalla Premier League, incursioni per convincere l’Inter

Il centrocampista nerazzurro, grande protagonista di questo inizio di stagione con l’Inter e reduce da una buona prestazione generale con la maglia azzurra della Nazionale di Spalletti contro l’Ucraina, è sondato da mesi dal Real Madrid di Ancelotti e in via defilata anche in Premier. Su di lui ci sarebbero in particolare Chelsea, Liverpool e Newcastle, disposte a prelevare il calciatore dall’Inter a fronte di una spesa notevole.

Stando a quanto riportato dal portale ‘CaughtOffside’, il club nerazzurro potrebbe infine acconsentire ad intavolare una trattativa qualora venisse rispettata la richiesta da almeno 90 milioni di euro per il cartellino dell’ex Cagliari. L’operazione rientrerebbe comunque nei piani di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sulla scia della strategia di mercato già applicata nella passata stagione con la cessione compiuta di André Onana ai ‘Red Devils’ per generare una importante plusvalenza.