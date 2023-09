Incubo Klopp: 60 milioni per il sì dell’Inter

Il Liverpool può finire per provare a mettere sul serio le mani su un big nerazzurro. Svelato l’indecente scenario di mercato

I ‘Reds’, in netta ripresa rispetto alla passata annata di Premier, sono pronti a far di tutto pur di tornare a figurare nell’elenco delle squadre che prenderanno parte alla prossima edizione di Champions League che, a partire dalla stagione 2024-25, vedrà partecipi 36 sodalizi e non più 32.

Complici gli esorbitanti acquisti di Szoboszlai, Mac Allister e l’ultimo arrivato Gravenberch, gli inglesi sono riusciti a partire forte sin da subito. Chiaro, perciò, il forte segnale lanciato da parte di Klopp e i suoi: col tecnico tedesco che, ciò nonostante, ha già in mente tutta una serie di nomi per il futuro.

Proprio l’ex allenatore del Borussia Dortmund vuole, infatti, impreziosire ancor di più la propria rosa con l’arrivo di un nuovo difensore centrale (rigorosamente giovane, oltre che forte e di piede mancino). In molti fanno, a questo punto, il nome di Goncalo Inacio: centrale difensivo classe ’01 di attuale proprietà dello Sporting Lisbona col vizio del gol. Nel frattempo, però, occhio pur sempre a quest’altro nome in sponda Inter.

Inacio e non solo per la difesa del Liverpool: Klopp pensa a Bastoni, servono 60 milioni

Jurgen Klopp, tecnico che quando domanda una cosa alla propria dirigenza sul mercato difficilmente poi non la ottiene, potrebbe finire per domandare dalle parti di Liverpool l’acquisto di Alessandro Bastoni: centrale di difesa che ha da dare ancora molto al calcio.

Proprio il nome del classe ’99 potrebbe, infatti, finire sulla bocca del tecnico tedesco come potenziale innesto futuro. Non per nulla, Bastoni è uno di quei giovani calciatori che ha, già da tempo, attirato l’attenzione di qualche big estera: su tutti il Manchester City di Pep Guardiola, tecnico che ha parlato un gran bene delle doti calcistiche dell’ex Parma.

A questo punto, nonostante il centrale difensivo natio di Casalmaggiore abbia da poco rinnovato sino a giugno 2028 (e la sua volontà resti, ad oggi, quella di rimanere ancora per un bel po’ di tempo dalle parti di Milano) è anche vero che, in ogni caso, risulterebbe cosa assai difficile dire immediatamente di no ad un tecnico – oltre che ad un club di grande spessore – come Jurgen Klopp ed il suo Liverpool.

‘Beneamata’, in questo momento, non affatto disposta a privarsi di Bastoni e, per far vacillare l’intera dirigenza nerazzurra, servirebbero perciò 60 milioni di euro – come minimo – per far prendere, quantomeno, in considerazione in casa Inter una potenziale cessione di ‘Jerry’ (così soprannominato in passato da qualche suo attuale compagno di squadra, Dimarco docet).