Nuovo assalto bianconero (da 75 milioni) per Barella: la posizione dell’Inter

Il centrocampista sardo continua a restare nelle grinfie di determinati club europeo. Svelati tutti i possibili scenari in ottica futura

Nicolo Barella, diventato vero e proprio freno motore del centrocampo dell’Inter ma anche di quello della Nazionale Italiana in tutti questi ultimi anni, continua a beneficiare tutt’ora di alcuni apprezzamenti esteri.

In tanti sognano, infatti, di poter mettere un giorno le mani sul forte centrocampista sardo: a cominciare proprio da Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp, tecnici che non hanno mai nascosto tutti i loro apprezzamenti nei confronti dell’ex Cagliari.

Il classe ’97 – nonostante qualche rumors estivo che lo vedeva inizialmente lontano dall’Inter (su questo, però, la ‘Beneamata’ si è mostrata irremovibile nel cederlo) – ha già inaugurato la sua quarta stagione consecutiva con indosso questi colori. La prima volta era stata nell’annata 2019-20, periodo in cui a portarlo in nerazzurro ci pensò Antonio Conte.

Retroscena a parte, però, passiamo ora al mercato. Il nome di Barella è stato, infatti, accostato con una certa insistenza al Newcastle nella passata estate: ‘Magpies’ che, pur non essendo riusciti ad affondare il colpo per ‘Barellino’ negli scorsi mesi, potrebbero essere pronti a riprovarci a breve.

Newcastle pronto a ridare la caccia a Barella con 75 milioni: l’Inter lo valuta sui 100 milioni

Nuovi rumors di mercato giungono, questa volta, direttamente dalla Spagna e hanno a che fare con Nicolo Barella.

Il portale ‘Fichajes.net‘ riferisce, infatti, che dopo un primo tentativo andato in scena in estate, il Newcastle potrebbe tornare a farsi ben presto avanti per l’attuale numero 23 dell’Inter.

Emerge fuori che proprio i ‘Magpies’ stanno continuando ad accarezzare l’idea di poter arrivare a tesserare un giorno anche Nicolo Barella all’interno della propria rosa dopo l’arrivo di Sandro Tonali, andato in scena nella passata finestra di calciomercato estiva. Il sogno sarebbe quello di metter su una mediana da urlo, ad oggi già del tutto importante.

Non è, perciò, da escludere un potenziale nuovo affondo da parte degli inglesi nei confronti del forte centrocampista ‘made in Italy’. Pif e i suoi potrebbero, infatti, arrivare a riporre 75 milioni di euro sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’: cifra che in alcun modo tenterebbe, però, l’Inter. I nerazzurri valutano, infatti, ‘Barellino’ per una somma da attribuirsi attorno alla tripla cifra.

Questa la linea dettata da parte di Marotta e Ausilio. In alternativa, come giusto che sia d’altronde, l’ex Cagliari resterà ancora a lungo dalle parti di Milano: posto in cui ha già raggiunto una certa maturità del tutto invidiabile ma che, ciò nonostante, è ancora da ultimare.

Spesso e volentieri, infatti, Barella eccede in alcuni atteggiamenti di nervosismo, aspetto sottolineato più e più volte anche da egli stesso in prima persona nel recente passato. Ad ogni modo, checché se ne dica, stiamo ugualmente parlando di uno dei migliori centrocampisti nell’intero contesto europeo e in sede Inter lo sanno bene.