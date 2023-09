Rivelazione dell’ex attaccante, c’entra Lukaku: “Sarei rimasto”

Le parole di rammarico del centravanti Dzeko dopo aver lasciato l’Inter in mano alle nuove generazioni, ecco la rivelazione sul perché di questa scelta condivisa

L’Inter ha rinnovato il proprio volto nella scorsa sessione estiva di mercato. Dopo aver avuto certezza che Romelu Lukaku non sarebbe tornato a vestire i colori nerazzurri, però, la dirigenza ha dovuto cambiare tutta la strategia ipotizzata e che avrebbe dovuto ruotare proprio attorno alle prestazioni dell’ex Chelsea.

Come netta conseguenza, anche un centravanti di spessore come Edin Dzeko ha dovuto fare le valigie con un pizzico di rammarico. Il calciatore bosniaco, nonostante l’età, avrebbe infatti voluto restare a Milano per almeno un altro anno prima di cambiare aria. Al suo posto però era già stato segnalato il giovane profilo di Marcus Thuram e sarebbe subentrato anche un altro profilo di esperienza a farne le veci.

Dzeko a ruota libera, dal retroscena Lukaku alla nuova coppia Lautaro-Thuram

Nel corso del prepartita di Real Sociedad-Inter, l’ex centravanti nerazzurro ha svelato il retroscena della scelta che lo ha portato ad allontanarsi da Simone Inzaghi ed i suoi compagni di squadra.

“Sarei rimasto volentieri perché all’Inter stavo benissimo. Se dovessi ripensare alla scelta che la dirigenza ha fatto su di me, credevo lo avessero fatto per dare più spazio di manovra a Lukaku visto che io potevo essere visto come un impedimento. Poi sono rimasto molto sorpreso che lui non sia rimasto“, ha ammesso Dzeko in prima battuta.

Poi ha fatto un resoconto complessivo della sua esperienza in nerazzurro: “Due anni bellissimi che non hanno trovato la conclusione sperata. Ci è mancata la giusta dose di fortuna contro il City nella finale di Champions, perché le occasioni ci sono state“.

Infine, Dzeko ha dato spazio anche al nuovo tandem d’attacco dell’Inter che vede Lautaro al fianco dell’ex Borussia Monchengladbach in grande spolvero: “Insieme funzionano. Thuram è un buon calciatore, in crescita. Deve soltanto abituarsi al calcio italiano, ma non mi sembra stia avendo difficoltà di ambientamento“.