Super Sommer in Champions, l’Inter non rimpiange Onana

By

Il portiere convince positivamente nell’esordio in Champions League contro la Real Sociedad, mentre il collega del Manchester United commette un’ingenuità

L’Inter non ha offerto una buona prestazione complessiva. Sicuramente non era in previsione, ma qualche minima possibilità che le cose potessero mettersi male c’era. Dettata sia dal fatto che ha dovuto subire un corposo turnover sin dai primi minuti di gioco, sia dalla capacità della formazione spagnola di colpire spesso con efficacia e pressare alto.

Due circostanze che sono costate all’Inter un pareggio pur sempre dignitoso ed un punto prezioso conquistato sul campo. Poco male ai fini della classifica e testa alla prossima sfida. Intanto, oltre al guizzo di Lautaro Martinez sottorete, anche il portiere nerazzurro Yann Sommer ha meritato buona parte delle attenzioni mediatiche nel post partita. Perché lo svizzero è stato vero protagonista della partita con una serie di parate ad effetto ed assolutamente decisive per salvaguardare il punteggio in passivo dell’Inter.

Aggiungendo questa alle scorse partite disputate dal portiere, non si può certo negare che il club nerazzurro abbia completato un’operazione di mercato importante in sostituzione dell’uscente André Onana.

Papera Onana con lo United, l’Inter ormai ha Sommer

Scherzo del destino, proprio il camerunese ha deluso nella prima uscita d’esordio con il suo Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno perso con quattro reti contro la furia del Bayern Monaco ed un gol è stato letteralmente regalato dall’ex Inter a Leroy Sané dopo un tiro controllabile.

L’Inter tira dunque un sospiro di sollievo, almeno in questa fase iniziale della stagione. Più in là parlerà il tempo. Sommer rappresenta ad oggi la soluzione migliore che potessero aspettarsi di avere, sia in termini di esperienza che di qualità fra i pali. Probabilmente ciò che ha mal pagato Onana è stato proprio l’equilibrio fra queste due caratteristiche.